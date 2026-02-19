Trump'a Temiz Enerji Davası - Son Dakika
Trump'a Temiz Enerji Davası

19.02.2026 10:35
California ve 12 eyalet, Trump'ın 1,2 milyar dolarlık enerji hibelerini iptaline dava açtı.

ABD'de California başta olmak üzere 13 eyalet, temiz enerji projeleri için ayrılan 1,2 milyar dolarlık hibelerin iptali nedeniyle Donald Trump yönetimine dava açtı.

California Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın 1,2 milyar dolarlık hibeleri iptalinin "kanun dışı" olduğu, bu adımın 200 bini aşkın kişinin istihdam olanağını tehdit ettiği ve her yıl sağlık hizmeti maliyetinden yaklaşık 3 milyar dolarlık tasarruf imkanı sağlayacak projeleri baltaladığı savunuldu.

Başvuruda Kongrede çoğunluğun onayladığı, yenilenebilir temiz hidrojen enerji sistemleri projesi için 1,2 milyar dolarlık federal hibe ile başka bir programa ayrılan 4 milyon dolarlık fonun iptalinin, anayasadaki güçler ayrılığını ihlal ettiği belirtiliyor.

Colorado, Connecticut, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington ve Wisconsin eyaletlerinin de başvuruda imzası bulunuyor.

California Valisi Gavin Newsom, yaptığı yazılı açıklamada "Trump'ın geleceğimizi en büyük bağışçılarına satmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Hibelerin iptaliyle Trump yönetiminin Kongreye karşı geldiğini ve 200 bini aşkın kişinin istihdamını tehlikeye attığını belirten Newsom, Washington yönetiminin küresel temiz enerji yarışını "Çin'e bıraktığını" savundu.

Mahkeme, hibe iptallerini "yasa dışı" bulmuştu

Trump'ın hibe iptali kararının, 2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris'i desteklediği belirtilen 16 eyalette yürütülen temiz enerji projelerini kapsadığı belirtiliyor.

Kesintiler kapsamında hidrojen teknolojisi ve üretiminin hızlandırılmasını amaçlayan California'daki hidrojen merkezi için ayrılan 1,2 milyar dolarlık fonun iptal edildiği, Texas'taki hidrojen projesi ile West Virginia, Ohio ve Pennsylvania'yı içeren 3 eyaletli projenin ise kesintilerden muaf tutulduğu kaydediliyor.

ABD'de yargıç, 13 Ocak'ta Trump yönetiminin, Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Harris'i destekleyen eyaletlerdeki temiz enerji projeleri için ayrılan yaklaşık 7,6 milyar dolarlık hibe desteğini iptal etmesinin "yasa dışı" olduğuna karar vermişti.

Kaynak: AA

California, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'a Temiz Enerji Davası

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Trump'a Temiz Enerji Davası - Son Dakika
