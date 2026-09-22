Trump, Burnham ile görüşmesinde İran'la uzlaşma sağlanacağına inandığını söyledi - Son Dakika
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Trump, Burnham ile görüşmesinde İran'la uzlaşma sağlanacağına inandığını söyledi

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ABD Başkanı Trump ile İngiltere Başbakanı Burnham, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta görüştü. Trump, İran'la uzlaşma sağlanacağına inandığını belirtirken Burnham, Batı Şeria'daki yerleşimlerde üretilen ürünlere yönelik yaptırımların arkasında durduklarını söyledi.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile New York'ta yaptığı görüşmede, İran'la uzlaşma sağlayacaklarına inandığını söyledi.

ABD Başkanı Trump ile İngiltere Başbakanı Burnham, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri çerçevesinde New York'ta bir araya geldi.

BM binasında yapılan görüşmede, Trump, Burnham'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek ikili ilişkilere dair birçok meseleyi ele aldıklarını söyledi.

Burnham'ın beraber çalışılabilecek bir isim olduğunu vurgulayan Trump, "Kendisi ne yapması gerektiğini bilen biri." değerlendirmesini yaptı.

İran'la devam eden krizin nereye evrileceği ile ilgili bir soruya yanıt veren Trump, "Bence bir uzlaşma sağlanacak. Bizimle görüşmek istiyorlar, bizimle görüşüyorlar. Bugün bile bizimle görüşüyorlar ve ilişkilerimizin gelişmekte olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Trump, İngiltere'nin Diego Garcia Adası'nı Mauritius'a devretmesine yönelik anlaşmadan hiç memnun olmadığını dile getirdi.

Burnham, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerine yönelik yaptırımı savundu

Başbakan Burnham ise ABD-İngiltere ilişkilerine çok önem verdiklerini vurgulayarak, görüşmede özellikle Ukrayna konusunu ele aldıklarını belirtti.

Burnham, İngiltere'nin diğer bazı Avrupa ülkeleriyle birlikte işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerde üretilen ürünlere yönelik yaptırımların arkasında durduklarını kaydetti.

Söz konusu kararı, ABD'ye bildirdiklerini anlatan İngiltere Başbakanı, şunları kaydetti:

"Bu kararı, Dışişleri Bakanı ve ben aldık. Yıllar boyunca hepimiz iki devletli çözümün öneminden bahsettik. Batı Şeria'da, fiilen iki devletli çözümü uygulanamaz hale getirecek yerleşim yerleri kurulmasına yönelik bir ihaleyle karşı karşıya kalırsak ne yapacağız? Çünkü hiçbir şey yapmazsak bu durum, insanların siyasete olan güvenini daha da sarsar. İnsanlar şöyle düşünür; siz sadece laf yapıyorsunuz, iş ciddiye binince bu sözlerin arkasını doldurup harekete geçmeye hazır değilsiniz." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin Orta Doğu'da İran, Hürmüz Boğazı ve Gazze konusundaki çabalarını desteklediklerini belirten Burnham, "Suudi Arabistan'dan (Husiler konusunda) gelen bir çağrıyı kabul ettik; Dışişleri Bakanı'nın desteğini isteyip istemediğine bakılmaksızın üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız." dedi.

Burnham, Trump ile düzensiz göçmen konusunu da konuştuklarını ve bu konuda "kontrollü bir yaklaşım" sergileyeceklerini söyledi.

Kaynak: AA
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