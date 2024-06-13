Trump, Cumhuriyetçi Senatörlerle Bir Araya Geldi

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ABD Senatosunda Cumhuriyetçi senatörlerle bir araya gelen Donald Trump, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde "parti içinde birlik ve beraberlik" mesajı verdi.

Eski ABD Başkanı ve kasımdaki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı konumundaki Trump, Senato'yu ziyaret ederek Cumhuriyetçi senatörlerle bir araya geldi.

Ulusal Cumhuriyetçi Senatörler Komitesi tarafından organize edilen toplantıda seçim gündemindeki başlıkları kapsamlı şekilde ele alan Trump ve senatörler, birlik içinde oldukları mesajını verdi.

6 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen Kongre baskını olayında Trump aleyhindeki açıklamalarıyla dikkat çeken Cumhuriyetçi Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell da görüşmede hazır bulundu ve Trump'ın elini sıktı.

Trump ile McConnell'ın yaklaşık 4 yıl aradan sonra görüşmesi Cumhuriyetçi çevrelerde memnuniyetle karşılandı.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğine vurgu yaparak, "Başkanlık seçimlerini kazanarak Amerika'yı yeniden büyük yapacağız. Bunu hep birlikte yapacağız." dedi.

Özellikle yasa dışı göçmen konusunun gündemlerinde olduğunu ve bu konuda göreve gelmeleri halinde çok net adımlar atacaklarını belirten Trump, Joe Biden yönetiminin, sınır kapılarının güvenliğini sağlayamadığını savundu.

Biden döneminde ABD'nin uluslararası politikada da etkinliğinin azaldığını savunan Trump, başkan olması halinde ABD'yi yeniden güçlü bir pozisyona taşıyacağını belirtti.