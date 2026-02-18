Trump'dan İran'a Diplomasi Mesajı - Son Dakika
18.02.2026 22:56
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın İran ile diplomasi arayışında olduğunu ve askeri hazırlık yaptığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın İran konusunda ilk tercihinin "diplomasi" olduğunu ancak askeri hazırlığını da yaptığını belirterek, "İran'ın, Başkan Trump ve bu yönetimle bir anlaşma yapması çok akıllıca olur." dedi.

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde İran'la ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Trump'ın İran konusunda ilk tercihinin "diplomasi" olduğunu savunan Leavitt, "İran'ın, Başkan Trump ve bu yönetimle bir anlaşma yapması çok akıllıca olur." şeklinde konuştu.

Leavitt, ABD Başkanı'nın İran'la bir anlaşma sağlanamaması durumunda olası askeri saldırı hazırlıkları konusunda Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle ve diğer ilgili kişilerle sürekli temas halinde olduğunu, ABD'nin İran'la ilgili atacağı adımlar konusunda herhangi bir takvim paylaşmayacaklarını ifade etti.

"Müzakerelerde ilerleme var ancak hala anlaşmanın uzağındayız"

İsviçre'nin Cenevre kentindeki İran müzakerelerine de değinen Leavitt, "Biraz ilerleme kaydedildi ancak bazı konularda hala anlaşmanın çok uzağındayız. İranlıların önümüzdeki birkaç hafta içinde bize daha ayrıntılı şekilde geri döneceklerini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Leavitt, Trump'ın İran'ın cevabını ne kadar bekleyeceği konusundaki bir soruya ise "Bu karar Başkan'a aittir, kendisi kararı verecektir." yanıtını verdi.

ABD'nin olası İran saldırısı konusunda İsrail'le nasıl bir koordinasyon halinde olduğuna yönelik soruyu da yanıtlayan Leavitt, ABD'nin elbette İsrail'le yakın işbirliği içinde olduğunu ancak detaylara girmeyeceğini dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diego Garcia Adası'ndaki Amerikan üssünün önemine işaret ederek, "İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD'nin, son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel saldırısını ortadan kaldırmak için Diego Garcia'yı ve Fairford'da bulunan hava üssünü kullanması gerekebilir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

