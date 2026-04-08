Trump'dan İran ile Ateşkes Açıklaması
Trump'dan İran ile Ateşkes Açıklaması

08.04.2026 03:29
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla İran ile 2 haftalık ateşkesi kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.

ABD Başkanı, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'daki askeri hedeflerini zaten gerçekleştirdiğini savunan ve İran'la "uzun vadeli" bir barış konusunda anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Geçmişte ABD ile İran arasındaki ihtilafların neredeyse tamamının mutabakat ile sonuçlandığını kaydeden Trump, "Bu iki haftalık süre, anlaşmanın son halini almasına ve tamamlanmasına imkan verecektir." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, Orta Doğu'daki ülkeleri temsilen "uzun vadeli bir sorunun çözülmesinin" kendisi için bir onur olacağını sözlerine ekledi.

Beyaz Saray: İsrail anlaşmayı kabul etti

Öte yandan AA muhabirinin sorusuna yanıt veren bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail'in de söz konusu anlaşmayı kabul ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'dan İran ile Ateşkes Açıklaması - Son Dakika

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

02:43
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı
İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı
02:10
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
02:08
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
01:36
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
00:19
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
SON DAKİKA: Trump'dan İran ile Ateşkes Açıklaması - Son Dakika
Advertisement
