Trump'dan Otomobil İthalatına Yüzde 25 Vergi Planı - Son Dakika
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Trump'dan Otomobil İthalatına Yüzde 25 Vergi Planı

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Trump, otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirmeyi planlıyor, detaylar 2 Nisan'da açıklanacak.

19.02.2025 12:30
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ABD Başkanı Donald Trump, otomobil ithalatına yüzde 25 civarında gümrük vergisi getirmeyi planladığını ve daha fazla detayın 2 Nisan'da açıklanacağını söyledi. Trump, düzenlediği basın toplantısında, "Vergi oranlarını muhtemelen 2 Nisan'da açıklayacağım ancak yüzde 25 civarında olacak" dedi.

İLK OLARAK %25 AMA DAHA DA ARTABİLİR

Trump ayrıca ilaç ve çiplere yönelik gümrük vergilerinin ilk etapta yaklaşık yüzde 25 civarı olacağını ve bir yıl içinde önemli ölçüde artacağını belirtti. Gümrük vergilerinin şirketleri ABD'ye geri dönmeye teşvik edeceğini iddia eden Trump, ülke içinde fabrika kurmaları halinde vergilerin sıfır olacağını söyledi. Trump gümrük vergileri, vergiler ve teşviklere ilişkin ekonomi politikaları nedeniyle bazı büyük şirketlerin ABD'ye dönmek istediklerini belirtti.

Trump\'dan Otomobil İthalatına Yüzde 25 Vergi Planı
Kaynak: Xinhua

Donald Trump, Otomobil, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'dan Otomobil İthalatına Yüzde 25 Vergi Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz:
    dünya bize çalışsın istiyor sarı fini 17 1 Yanıtla
  • Qutanker:
    Helal sana Sayın Trump. Ülkesini ve vatandaşlarını sonuna kadar düşünen adam gibi adam. You embody what it means to be a true leader:) 0 2 Yanıtla
  • Hüseyin null:
    kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. 1 0 Yanıtla
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