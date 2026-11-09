Trump, Dana White'a Beyaz Saray basın sözcülüğü teklifinin şaka olduğunu söyledi - Son Dakika
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Trump, Dana White'a Beyaz Saray basın sözcülüğü teklifinin şaka olduğunu söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, UFC Başkanı ve CEO'su Dana White'a Beyaz Saray basın sözcülüğü teklifinin şaka olduğunu belirtti. Trump teklifi 'küçük bir eğlence' olarak niteledi; CNN'in haberinde White'ın öneriyi geri çevirdiği öne sürüldü.

WEST PALM ABD Başkanı Donald Trump, Ultimate Fighting Championship (UFC) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dana White'a Beyaz Saray basın sözcülüğü görevini teklif ettiğine ilişkin açıklamasının şaka olduğunu belirtti.

Trump, Florida eyaletindeki West Palm Beach'ten başkent Washington'a hareket etmeden önce gazetecilere söz konusu teklife ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump, söz konusu teklifin sadece "küçük bir eğlence" olduğunu belirterek, "Şaka yapıyordum, ama sanırım Dana bu fikri beğendi ve o çok yetenekli bir adam." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Katie Zacharia, geçen ay, önceki sözcü Karoline Leavitt'in yerine geçmesinden sadece 5 gün sonra görevinden ayrılmıştı.

Trump, 7 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sert bir dövüşçü ve savaşçı olan büyük Dana White'a, ABD basın sözcülüğü görevinin teklif edildiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." yazmıştı.

Ayrıca Trump paylaşımında, "Dana, eşi benzeri olmayan bir basın sözcüsü olacak. Dana, lütfen bu görevi kabul et." demişti.

Öte yandan, CNN'in konuya aşina bir kaynağa dayandırdığı haberinde ise Trump'ın Beyaz Saray basın sözcülüğü görevini teklif ettiği White'ın öneriyi geri çevirdiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA
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