ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kampanyası kıdemli danışmanı Jason Miller'in, Eylül 2026'da sona eren 12 aylık dönemde yaklaşık 15 milyon dolar kazanç elde ettiği bildirildi.

Washington Post gazetesinin ABD'nin Florida eyaletinde bir mahkemede görülen "çocuk nafakası anlaşmazlığı" davası sırasında hakim heyetine sunulan mali kayıtlara dayandırdığı haberinde, Miller'in gelirinin Trump'ın 2024'te yeniden seçilmesinin ardından hızla yükseldiği belirtildi.

Miller'ın 2023 yılında 879 bin dolar, 2024'te 1,6 milyon dolar, 2025'te yaklaşık 4 milyon dolar kazandığı ve Eylül 2026'da sona eren 12 aylık dönemde yaklaşık 15 milyon dolar kazandığı aktarılan haberde söz konusu paranın büyük bir kısmının Miller'a ait "SHW Partners" ve "Scipio Strategic" adlı iki danışmanlık firması üzerinden elde edildiği kaydedildi.

Haberde, Miller'ın, Hindistan ve Romanya hükümetleri adına ABD'de kayıtlı bir yabancı temsilci olarak görev yaptığı, Trump'ın Beyaz Saray ekibine ücretsiz bir danışman olarak katıldığı ve bazı görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Mali kayıtlarda, Hindistan'dan yatırım firması Bridgewater Associates, daha önce Paramount Skydance olarak bilinen bir medya şirketi ve Japonya merkezli bir holdingden yapılan ödemelerin yer almasının dikkati çektiği ifade edildi.

"Gerekliliklere uyuyorum"

Danışman Miller, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Etik kurallar, lobi faaliyetleri kaydı ve mali beyan yükümlülükleri gibi tüm sorumluluklarımı ciddiye alıyor ve geçerli olan tüm gerekliliklere uyuyorum." ifadesini kullandı.

Yürüttüğü çalışmalar ve aldığı belirli ödemelerin amacına yönelik detay paylaşmayan Miller, mali kayıtları veya devam eden dava süreci hakkında konuşma zorunluluğu olmadığını belirtti.

Stratejist Miller ve Başkan Trump

ABD'de iletişim stratejisti olarak tanınan Miller, Trump'ın 2016 ve 2020'de başkanlık kampanyasında siyasi danışman görevi üstlenmişti. Aralık 2016'da Miller'in Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak atanacağı duyurulmuş, o dönem evlilik dışı ilişki yaşadığı iddiaları sonrası bu gerçekleşmemişti.

Kasım 2016'daki seçimleri kazanıp Ocak 2017-Ocak 2021 arası ilk başkanlık görevini üstlenen Trump, Kasım 2020'deki seçimleri kaybetmişti. Trump, Kasım 2024'te yeniden seçilmesi sonrası Ocak 2025'te yeniden başkanlık koltuğuna oturmuştu.