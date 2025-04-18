Trump Dönemi Hatası: Garcia'nın İadesi Onaylandı - Son Dakika
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Trump Dönemi Hatası: Garcia'nın İadesi Onaylandı

ABD Temyiz Mahkemesi, yanlışlıkla El Salvador'a gönderilen Garcia'nın geri dönüşünü onayladı.

18.04.2025 10:56
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ABD'de Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin mahkeme kararına rağmen idari hata sonucu El Salvador'a sınır dışı ettiği Kilmar Abrego Garcia'nın ülkeye geri dönüşünün kolaylaştırılmasına yönelik kararı onadı.

3 yargıçtan oluşan mahkeme heyeti, Garcia'nın, hükümet tarafından yanlışlıkla El Salvador'a gönderilmesinin ardından ABD'ye dönüşüne ilişkin verilen önceki kararı destekledi.

Trump yönetiminin, Garcia'nın başka bir ülkenin gözetiminde tutulduğu için ülkeye geri getirilemeyeceğine yönelik açıklamalarını reddeden heyet, federal yargıç Paula Xinis'in verdiği "geri dönüşü kolaylaştırma" yönündeki emre uyulması gerektiğine hükmetti.

ABD hükümetinin konuya ilişkin "yapılacak bir şeyin olmadığını" iddia etmesinin "şoke edici" olduğu belirtilerek, mahkemenin kararında şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı davalarda olayın özüne inmek zordur ancak bu davada hiç zor değil. Hükümet, bu ülkenin sakinlerini herhangi bir usule uygunluk olmadan yabancı hapishanelere gönderebileceğini savunuyor. Bu, anayasal düzenimizin temelini oluşturan hukuk sürecinin açık bir ihlalidir."

Garcia'nın sınır dışı edilmesi

Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 29 yaşındaki El Salvadorlu göçmen Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi'ne (CECOT) göndermişti.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesi kullanılmıştı.

Garcia'nın artık El Salvador hapishanesinde tutulduğu için geri getirilemeyeceği öne sürülmüştü.

Maryland'de federal yargıç Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek, ABD'ye dönmesine hükmetmişti.

Başka bir federal yargıç da 11 Nisan'da Garcia'nın nerede olduğu konusunda derhal bilgi verilmesini ve geri getirilmesini emretmişti.

Öte yandan Trump yönetimi, federal mahkemelerin Garcia'nın ABD'ye geri getirilmesi için karar verme yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump Dönemi Hatası: Garcia'nın İadesi Onaylandı - Son Dakika

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