Trump, Florida'da oy kullandıktan sonra İran'ı tekrar bombalayabileceğini söyledi - Son Dakika
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Trump, Florida'da oy kullandıktan sonra İran'ı tekrar bombalayabileceğini söyledi

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Trump, Florida'da oy kullandıktan sonra İran'a yeniden saldırıp saldırmayacağı sorusuna 'İran'ı tekrar bombalama ihtimalim var' dedi. Trump, İran'ı neredeyse yok ettiklerini savunarak işi sonuna kadar götürmek zorunda kalabileceğini veya anlaşmaya varılabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da başladığı işi bitirmek zorunda kalabileceğini ifade ederek, "İran'ı tekrar bombalama ihtimalim var." dedi.

ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump ile Florida'da oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, İran'ı askeri ve ekonomik açıdan "neredeyse yok ettiklerini" savunarak, Tahran'ın elinde hiçbir şeyin kalmadığını ileri sürdü.

ABD'nin yeniden İran'a saldırıp saldırmayacağı ile ilgili bir soruya yanıt veren Trump, "Bu işi sonuna kadar götürmek zorunda kalabilirim ya da belki bir anlaşmaya varırlar. Emin değilim. Her halükarda biz kazanırız. Ancak İran'ı tekrar bombalama ihtimalim var." diye konuştu.

İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini ve bunun mümkün olduğunu ifade eden ABD Başkanı, Tahran'ın olası bir anlaşmaya sadık kalıp kalmayacağından emin olamadıklarını belirtti.

Trump ayrıca, "Onları rahat bıraksaydım, İran bir şekilde nükleer bomba yapmanın bir yolunu bulurdu." değerlendirmesini yaptı.

Rusya ve Ukrayna ile iş yapmaya açığız mesajı

Öte yandan Trump, hem Rusya hem de Ukrayna ile "savaş sona erdikten sonra" iş yapmaya hazır oldukları mesajını verdi.

Trump, Rusya'nın Alaska'da doğalgaz yatırımı yapmak istediği haberlerine ilişkin bir soruya, "Rusya ile Ukrayna'nın bir anlaşmaya vardığı günleri görmek istiyoruz; o zaman her ikisiyle de iş yapabiliriz. Bu savaş sona erdiğinde elbette hem Ukrayna hem de Rusya ile iş yapacağız." diye yanıt verdi.

Öte yandan Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel bir ateşkesin 27 Ekim'de başlayacağını ve bu süreçte eşi Melania Trump'ın önemli rol oynadığını söyledi.

"Bu durum, Papa'nın desteğini almak harika bir şey; 27 Ekim'de bu bölgesel ateşkes başlıyor ve umarım her şey planlandığı gibi gider." diyen Trump, Melania Trump'ın Ukrayna'ya gidip gitmeyeceği sorulduğunda, "Olabilir." diye karşılık verdi.

Kaynak: AA
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