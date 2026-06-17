Trump G7 Zirvesi'ni 'Büyük Başarı' Olarak Değerlendirdi - Son Dakika
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Trump G7 Zirvesi'ni 'Büyük Başarı' Olarak Değerlendirdi

17.06.2026 17:54
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ABD Başkanı Trump, Fransa'daki G7 zirvesini başarıyla tamamladı, İran ve ekonomi konularına değindi.

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi'ne katılım için Fransa'ya yaptığı ziyarete ilişkin "büyük bir başarı" nitelemesinde bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Haziran'da G7 Liderler Zirvesi'ne katılım için bulunduğu Fransa'nın Evian-les-Bains kentindeki temaslarını değerlendirdi.

ABD Başkanı, "Bu ziyaret büyük bir başarıydı ancak insanların asıl konuşmak istediği konular, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı ve Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağı gerçeğiydi." ifadesine yer verdi.

Paylaşımında ABD ekonomisinin gidişatı hakkında da değerlendirmede bulunan Trump, ülke ekonomisinin "tüm kategorilerde harika rakamlar sergilediğini" belirtti.

Trump, "Bugün çalışan insan sayısı tarihin en yüksek seviyesinde. ABD'ye 19,1 trilyon doların üzerinde yatırım yapılıyor, fabrikalar kuruluyor ve pek çok gelişme yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca İran'la varılan mutabakat sayesinde ABD borsasının "rekor seviyelere ulaştığını" ifade eden Trump, petrol fiyatlarının da "hızla düştüğünü" kaydetti.

Trump, bugün Fransız ve diğer Avrupalı ??liderlerle ülkenin başkenti Paris'e yakın bölgedeki Versailles Sarayı'nda katılacağı akşam yemeğinin ardından ABD'ye döneceği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump G7 Zirvesi'ni 'Büyük Başarı' Olarak Değerlendirdi - Son Dakika

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