Trump Göreve Başladı, Ulusal Acil Durum İlan Edecek - Son Dakika
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Trump Göreve Başladı, Ulusal Acil Durum İlan Edecek

Trump, yemin ederek göreve başladı ve düzensiz göçle mücadele için Ulusal Acil Durum ilan edeceğini söyledi.

20.01.2025 21:46
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ABD Kongresi'nde düzenlenen törende yemin ederek göreve başlayan ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, burada ilk konuşmasını yaptı ve ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edeceğini söyledi

Trump, bugün Kongre'de yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başladı.

Yemin ettikten sonra konuşma yapan Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip, yasadışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtti.

Trump, göçmenlerin mahkeme davalarını beklemek üzere ülkeye salınmasını ifade eden Cumhuriyetçilerin "yakala ve serbest bırak" diye tarif ettiği uygulamayı sona erdiren bir yürütme emri çıkaracağını kaydetti.

Konuşmasında düzensiz göçmenler için "suçlu" nitelemesi yapan Trump ayrıca, ABD'nin güney sınırına asker göndereceğini kaydetti.

Konuşması sık sık partililerin alkışları ile kesilen Trump "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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