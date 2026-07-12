Trump, Graham'ın Ölümünü Yasaya Darbe Olarak Değerlendirdi - Son Dakika
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Trump, Graham'ın Ölümünü Yasaya Darbe Olarak Değerlendirdi

12.07.2026 18:11
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Trump, Senatör Graham'ın ani ölümünün 'Amerika'yı Kurtarma Yasası' için büyük bir darbe olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ani ölümünün, ABD Senatosunda görüşülen "Amerika'yı Kurtarma Yasası"nın (SAVE America Act) akıbeti için "büyük bir darbe" olduğunu söyledi.

Trump, NBC News'e telefonla verdiği röportajda, yakın arkadaşı Senatör Graham'ın ölümüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı, Graham'ın, ABD'de oy kullanma ve seçmen kaydı süreçlerine yönelik daha sıkı düzenlemeler getirilmesini öngören "Amerika'yı Kurtarma Yasası" ile ilgili çalışmalarından bahsetti.

Bu yasanın Senatodan geçirilmesi için Graham'ın verdiği desteğe değinen Trump, "Bu, (Graham'ın ölümü) Amerika'yı Kurtarma Yasası için büyük bir darbe oldu." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, South Carolina Senatörü Lindsey Graham ile sık sık Beyaz Saray'da görüştüğünü, ölümünden birkaç saat önce de telefonda söz konusu yasa hakkında konuştuklarını belirtti.

Graham'ın kısa süre önce uzun bir yolculuktan döndüğünü ve kendisine çok yorgun olduğunu söylediğini aktaran Trump, "Amerika'yı Kurtarma Yasası'nı geçirmek istiyordu ve ben de 'Bunu halledeceğiz Lindsey, yakında görüşürüz' dedim." diye konuştu.

Trump, Graham'dan boşalan koltuk için "sonuçta bir seçim yapılması gerektiğini" söyleyerek "Benim beğendiğim birisi var ancak şu an size kim olduğunu söylemeyeceğim çünkü çok erken." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Graham'ın Ölümünü Yasaya Darbe Olarak Değerlendirdi - Son Dakika

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