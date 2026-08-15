Trump Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edecek - Son Dakika
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Trump Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edecek

Trump Hürmüz Boğazı\'nı ABD toprağı ilan edecek
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Trump, İran'ı yendikten sonra Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı yapacağını duyurdu.

WASHINGTON, 15 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı yakında ABD toprağı ilan edeceğini söyledi.

Trump cuma günü New York'ta Garden City'de yaptığı açıklamada, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, ki İran çok ağır bir yenilgiye uğruyor, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Trump Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edecek - Son Dakika

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