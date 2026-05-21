Trump: Hürmüz'de Ücret Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: Hürmüz'de Ücret Yok

21.05.2026 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ücretli geçiş istemediğini ve ticaretin uluslararası olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret almasına yönelik girişimlerini kabul etmeyeceklerini belirterek "Bu konuyu inceliyoruz, haberimiz var. Ücretli geçiş istemiyoruz, burası uluslararası bir su yolu." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'ı askeri açıdan "mağlup ettiklerini" savunan Trump, Tahran'la müzakerelerin sürdüğünü ve bu sürecin sonunda İran'ın nükleer silah elde etmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini söyledi.

ABD Başkanı, "İran'ın Umman ile görüşerek Hürmüz Boğazı'ndan ticari geçişlerde ücret almaya yönelik bir girişimde olduğu" yönündeki haberleri değerlendirdi.

Hürmüz Boğazı'nın uluslararası bir su yolu olduğunu ve tüm ticari geçişlere açık olması gerektiğini vurgulayan Trump, "Bu konuyu inceliyoruz, haberimiz var. Ücretli geçiş istemiyoruz, burası uluslararası bir su yolu. Daha önce de müzakere etmişler, onlarla görüşmüşler, neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın limanlarına yönelik ABD ablukasının tam olarak sürdüğünü ve ablukanın çok etkili olduğunu savunarak "Bizim onayımız olmadan geçebilen tek bir gemi bile olmadı ve donanmamız harika bir iş çıkardı. Bizim onayımız olmadan hiçbir gemi, İran'a girmiyor veya İran'dan çıkmıyor." dedi.

"İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu imha edeceğiz"

ABD Başkanı, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun ABD tarafından alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya "Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız, ona ihtiyacımız yok, muhtemelen aldıktan sonra da imha edeceğiz ama onların elinde kalmasına izin vermeyeceğiz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: Hürmüz'de Ücret Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Unai Emery, Avrupa Ligi’ni 5. kez kazandı Unai Emery, Avrupa Ligi'ni 5. kez kazandı
İran, Hürmüz Boğazı’nda denetim altındaki sınırları açıkladı İran, Hürmüz Boğazı'nda denetim altındaki sınırları açıkladı
Manisa’daki Demirköprü Barajı’ndan Marmara Gölü’ne su aktarılacak Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak
Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi

21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 21:47:23. #7.13#
SON DAKİKA: Trump: Hürmüz'de Ücret Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.