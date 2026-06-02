WASHINGTON, 2 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi, 1 Haziran 2026.
Washington'daki Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Christopher Cooper cuma günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın adının John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'ne eklenmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmederek, iki hafta içinde kaldırılmasını talep etti. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Trump'ın Adı Kennedy Merkezi'nden Kaldırılıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?