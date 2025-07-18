Trump'ın Alcatraz Hapishane Planı Tartışma Yarattı - Son Dakika
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Trump'ın Alcatraz Hapishane Planı Tartışma Yarattı

18.07.2025 18:21
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Trump, Alcatraz'ı 2 milyar dolara hapishane yapma planıyla tartışmalara neden oldu. Demokratlar eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın San Francisco Körfezi'ndeki Alcatraz Adası'nı yeniden yüksek güvenlikli bir hapishaneye dönüştürme planının 2 milyar dolarlık tahmini maliyeti, yeni bir tartışmaya neden oldu.

Axios haber sitesine konuşan ABD'li yetkililer, Alcatraz'ın tahmini maliyetinin 2 milyar dolar olacağı öngörüsünde bulunurken Demokratlar, Trump'ın planına tepki gösterdi.

İsmi açıklanmayan yetkililer, hapishane yapılması planlanan yerin defalarca ziyaret edilerek projenin ön maliyetinin hesaplandığını, Trump'ın adayla ilgili ne yapmak istediğine dair nihai bir karar vermediğini ve kesin maliyetin ne olacağının ise belirsiz olduğunu söyledi.

Yetkililer, masada üç seçeneğin bulunduğunu belirterek, ilk seçenekte 2 milyar dolardan fazla maliyetli bir "süper maksimum güvenlikli" cezaevi kompleksi olduğuna, bu durumda, adadaki tüm eski yapıların yıkılmasının ve sıfırdan inşa edilmesinin gerekeceğine işaret etti.

İkinci seçenekte bir milyar dolara mal olacak ve adanın tamamını kaplamayacak, ölçeği küçültülmüş bir hapishane bulunduğunu ifade eden yetkililer, son seçeneğin ise projenin özel müteahhitlere inşa ettirilip, işletmesinin ihaleye çıkarılması olduğunu kaydetti. Yetkililer, son seçeneğin gerçekleşme ihtimalini düşük görüyor.

Yetkililer, sürecin henüz başında olunduğuna, başkanın karar vermesinden önce daha fazla araştırma yapılması gerektiğine ve 2 milyar doların yönetim için yüklü bir miktar olabileceğine dikkati çekerken söz konusu plan yeni bir tepki çekti.

Alcatraz'ın da içinde bulunduğu bölgeyi temsil eden Demokrat Parti'den eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yaptığı açıklamada, "Alcatraz'ı federal cezaevi olarak yeniden açma planının duyurulması, Trump yönetiminin şimdiye kadarki en aptalca girişimi." ifadesini kullandı.

Pelosi, Alcatraz planını ciddi bulmazken "Yönetimin bu aptalca fikir için başvurduğu tek entelektüel kaynağın, onlarca yıllık kurgusal Hollywood filmleri olması hepimizi endişelendirmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın önerisi Demokratlar tarafından "ciddiyetsiz" ve "Hollywood filmlerinden ilham alınmış" bir girişim olarak nitelendiriliyor.

Adalet Bakanı Pam Bondi ve İçişleri Bakanı Doug Burgum'un adayı ziyaret etmesinin, Beyaz Saray'ın projeye ciddi şekilde eğildiğini ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulunuluyor.

Trump'ın Alcatraz planı

Yaklaşık 29 yıl güvenlikli hapishane olarak faaliyet gösteren Alcatraz işletilme maliyetinin çok pahalı olması nedeniyle 1963 yılında kapatılmıştı.

Trump daha önce, uzun süredir kapalı olan ve şu anda San Francisco Körfezi'nde tarihi bir yer olarak işletilen bu tesisi, şiddet suçlularını tekrar barındırmak için kullanacağını söylemişti.

Kaynak: AA

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