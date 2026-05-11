Trump'ın Çin Ziyareti Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın Çin Ziyareti Onaylandı

11.05.2026 05:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, 13-15 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyarette bulunacak. Ekonomi ve ticaret konuları gündemde.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle 13-15 Mayıs'ta Pekin'e resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

ABD tarafının daha önce duyurduğu ziyaret, Çin'in açıklamasıyla doğrulanmış oldu.

Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor. ABD'nin önceki Başkanı Joe Biden, Çin'i ziyaret etmemişti. ABD'den Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret, Trump'ın ilk iktidar döneminde, 2017'de yapılmıştı.

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan savaşın henüz çözüme kavuşmadığı bir dönemde stratejik rakibi Çin'e kritik ziyaret gerçekleştirecek.

Daha önce 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirilen fakat ABD Başkanı'nın İran'daki savaşla ilgilenmesi gerektiği gerekçesiyle ertelenen ziyarette, Orta Doğu'daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, Trump'ın ikinci iktidar döneminde bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmişti.

Ziyarette tarafların, ekonomi ve ticaret konularının yanı sıra ABD'nin son dönemde büyük çaplı silah satışlarına onay verdiği, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a ilişkin sorunları da ele alması bekleniyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Çin Ziyareti Onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük’te karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu Karabük'te karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu
Şampiyonluk kutlaması hastanede bitti Şampiyonluk kutlaması hastanede bitti
İran: Füze ve İHA’larımız ABD hedeflerine ve düşmanın gemilerine kilitlendi İran: Füze ve İHA'larımız ABD hedeflerine ve düşmanın gemilerine kilitlendi
Avcılar’da inşaat kepçesi üzerindeki şampiyonluk kutlamasına polis engeli Avcılar'da inşaat kepçesi üzerindeki şampiyonluk kutlamasına polis engeli
Haluk Levent, konserde Gülistan Doku’nun posteri açıp şarkı seslendirdi Haluk Levent, konserde Gülistan Doku'nun posteri açıp şarkı seslendirdi
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

00:47
Tarihi golü yarışmada çıktı İşte 200 bin lira değerindeki Arda Güler sorusu
Tarihi golü yarışmada çıktı! İşte 200 bin lira değerindeki Arda Güler sorusu
00:25
903’te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz
90+3'te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz
00:19
Emniyet devreye girdi: Çakarlı araçlı görüntülere ceza yağdı
Emniyet devreye girdi: Çakarlı araçlı görüntülere ceza yağdı
00:11
Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu
Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu
23:22
Trump: İran’ın ABD’nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
Trump: İran'ın ABD'nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
22:30
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 05:52:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump'ın Çin Ziyareti Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.