Trump'ın Cinsiyet Kararına Soruşturma

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ABD Eğitim Bakanlığı, Trump'ın cinsiyete yönelik yayımladığı kararnameyi ihlal ihtimali bulunduğu gerekçesiyle, Virginia eyaletinin 5 bölgesindeki bazı okullara soruşturma başlattı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller'ın başkanlık yaptığı kar amacı gütmeyen America First Legal isimli kuruluş, eyaletin North Virginia bölgesindeki bazı okullar hakkında şikayette bulundu.

America First Legal, bölgedeki bazı okulların öğrencilerin kendilerini biyolojik cinsiyetinden farklı tanımlamalarına izin verdiği, "cinsiyet kimlikleri" biyolojik cinsiyetleriyle uyuşmayan öğrencilere diğerlerinden daha fazla hak tanıdığı ve okulların uygulamalarının Trump'ın "kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin" tanınmasına yönelik kararnameleriyle çeliştiği iddiasında bulundu.

Bunun üzerine ABD Eğitim Bakanlığının Sivil Haklar Ofisi, Arlington, Alexandria, Fairfax, Loudoun ve Prince William'daki bazı okullara yönelik cinsiyet politikaları nedeniyle soruşturma başlattı.

Trump'ın cinsiyet politikaları

Okulların cinsiyet politikaları değişiklik göstermekle birlikte, bütün okullar cinsiyet değiştiren öğrencilerin kendilerini tanımladıkları cinsiyet kimliklerine uygun tuvaletleri ve soyunma odalarını kullanmalarına izin veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yemin ederek göreve başlamasının hemen ardından ülkede "kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin" tanınacağına ilişkin kararname imzalamıştı.

Kararnamede, federal hükümetin "toplumsal cinsiyet" ifadesi yerine "biyolojik cinsiyet" kelimesini kullanmasının amaçlandığı, pasaport, vize gibi resmi evraklarda cinsiyetin "doğru belirtilmesi gerektiği" kaydedilmişti.

"Erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyetin tanınmasının", ABD hükümetinin resmi politikası olduğunu defalarca yineleyen Trump, 29 Ocak'ta 19 yaş altındakilerin cinsiyet değiştirmesine yönelik federal desteği durduran ve ilk ve orta dereceli okullarda "cinsiyet ideolojisi" içerikli derslerin kaldırılmasını öngören kararnameler imzalamıştı.

Trump yönetimi, 31 Ocak'ta federal çalışanlara gönderdiği yönergede, çalışanların e-posta imzalarında kullandıkları ve "cinsiyet farklılığına" atıf yapan tüm zamirlerin mesai bitimine kadar kaldırılmasını istemişti.

İmzaladığı başkanlık kararnamesiyle, 6 Şubat'ta, doğuştan erkek olan cinsiyet değiştiren sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmasını yasaklayan düzenlemeyi hayata geçiren Trump, bu sporcuların kadın spor müsabakalarında işinin olmadığını söylemişti.