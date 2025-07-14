Trump'ın Eğitim Bakanlığı'ndaki İşten Çıkarma Planı Onaylandı - Son Dakika
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Trump'ın Eğitim Bakanlığı'ndaki İşten Çıkarma Planı Onaylandı

Trump\'ın Eğitim Bakanlığı\'ndaki İşten Çıkarma Planı Onaylandı
14.07.2025 23:30
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ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Eğitim Bakanlığı'ndan 1400 çalışanın işten çıkarılmasını onayladı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trumpın Eğitim Bakanlığından yaklaşık 1400 çalışanın işten çıkarılması yönündeki planının önünü açan bir karar aldı.

ABD Yüksek Mahkemesi, bugün aldığı kararla Trump yönetiminin tasfiye planına karşı verilen alt mahkeme kararını askıya aldı.

1400 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILMASININ ÖNÜ AÇILDI

Eğitim Bakanlığındaki işten çıkarma sürecinin yeniden başlamasına imkan tanıyacak karar için gerekçe açıklanmadı.

ABD yönetiminin başvurusuyla açılan davada Massachusetts eyaletinde görevli federal yargıç Myong Joun'un kararını askıya alan Yüksek Mahkeme, tasfiye sürecini tekrar başlattı ve Eğitim Bakanlığı'ndan yaklaşık 1400 kişinin işten çıkarılmasının önünü açtı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuş ve göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti.

ABD Eğitim Bakanlığı, "yeniden yapılanma süreci" kapsamında bünyesindeki sivil çalışanların 1300'ünü işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump, 20 Mart'ta imzaladığı kararnameyle Eğitim Bakanlığı'nın kapatılma sürecini başlattığını açıklamış ve eğitim süreçlerinin tamamen eyaletlere bırakılacağını duyurmuştu.

ABD'de federal yargıç Myong Joun ise Başkan Donald Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatmaya yönelik kararını durdurarak kurumdan çıkarılan kişilerin de işe geri alınmasına hükmetmişti.

Trump'ın Eğitim Bakanlığını kapatabilmesi için Senato'dan en az 60 oy alması ve bunun için demokratların oyuna da ihtiyaç duyacağını belirten uzmanlar, bu durumun pek mümkün olmadığı, bunun yerine Eğitim Bakanlığının başına temsili birinin atanmasının, Bakanlığı Trump dönemi boyunca etkisiz hale getirebileceği görüşünde.

Kaynak: AA

Politika, Mahkeme, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Eğitim Bakanlığı'ndaki İşten Çıkarma Planı Onaylandı - Son Dakika

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