Trump'ın Ekibi Lübnan-İsrail Ateşkesi Hakkında Bilgilendirildi - Son Dakika
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Trump'ın Ekibi Lübnan-İsrail Ateşkesi Hakkında Bilgilendirildi

Trump'ın geçiş dönemi ekibi, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin şartları hakkında brifing aldı.

27.11.2024 10:47
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın geçiş dönemi ekibinin, İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşmasına varılmadan önce, anlaşmanın şartları ve uygulanması hakkında bilgilendirildiği ileri sürüldü.

The Hill gazetesinin, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın Lübnan'da sağlanan anlaşmanın şartlarını anlatmak üzere, Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle iki kez görüştüğü belirtildi.

Toplantılardan ilkinin 5 Kasım'daki başkanlık seçiminden hemen sonra yapıldığını aktaran yetkili, Trump'ın ekibinin, anlaşmaya varılmadan önceki son 24 ila 48 saat içinde de brifing aldığını ifade etti.

Yetkili, Trump'ın ekibinin, anlaşmaya karşı destekleyici yaklaşım sergilediğini ancak müzakere sürecine dahil olmadığını kaydetti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, yerel saatle 04.00 (TSİ 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Ateşkes müzakereleri ve UCM kararı

Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein, ateşkes müzakereleri kapsamında 19-20 Kasım tarihlerinde Lübnan'ı ziyaret etmiş, daha sonra İsrail'e geçmişti. Hochstein, Beyrut'ta yaptığı açıklamada, ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 21 Kasım'da açıkladığı kararda, " Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın Ekibi Lübnan-İsrail Ateşkesi Hakkında Bilgilendirildi - Son Dakika

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