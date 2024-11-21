Trump'ın Göçmen Politikasından Çocuklar Etkileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'ın Göçmen Politikasından Çocuklar Etkileniyor

Trump'ın yeni göçmen stratejileriyle ailelerin parçalanacağı endişesi büyüyor. Çocuklar tehlikede.

21.11.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW YORK, 21 Kasım (Xinhua) -- ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın kabinesine yeni isimler atamaya devam edip göçmenlere yönelik sert vaatlerini nasıl yerine getireceğine dair stratejiler geliştirmesi, göçmen savunucuları ve avukatların bu cezai girişimlerden en çok çocukların etkileneceğinden endişe duymasına yol açtı.

USA Today gazetesinde çarşamba günü çıkan haberde, "Savunucular, Trump yönetiminin ABD'deki çocuklara yönelik sınırda aileleri ayırma uygulamasına geri dönülmesi ve ABD kentlerindeki karışık statülü ailelerin parçalanması ya da sınır dışı edilmesi gibi bir dizi zorluğa yol açabileceğini söylüyor" ifadesine yer verildi.

Habere göre göçmen savunucuları, Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği toplu sınır dışı etme politikasının, ebeveynlerden biri ya da her ikisi sınır dışı edilirken, bazıları ABD vatandaşı olan çocukların geride kalması nedeniyle ailelerin parçalanmasına yol açacağından da endişe ediyor.

Harvard Tıp Fakültesi'nde pediatri profesörü olan ve ailelerin sınır dışı edilmesinin çocuklar üzerindeki etkilerini inceleyen Charles Nelson, sınır dışı edilen ailelerin bölünmesinin nesilden nesile aktarılabilecek psikolojik travmalar yaratacağını söyledi.

Trump'ın ilk dönemindeki en tartışmalı uygulamalardan biri, yönetiminin "sıfır tolerans" politikası kapsamında ailelerin sınırda ayrılmasıydı. Yasa dışı sınır geçişlerini caydırmak için tasarlanan bu politika, nezarethanelerde ebeveynlerinden ayrı tutulan küçük çocukların ağlamalarını gösteren video görüntülerinin medyada yayılması, ulusal çapta tepkiye yol açmıştı.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Göçmen, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Göçmen Politikasından Çocuklar Etkileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:10 Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe’ye ilginç transfer tavsiyesi Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer tavsiyesi
22:50 Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid’de Arda Güler krizi Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid'de Arda Güler krizi
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:33 Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan’dan ev satın aldı Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan'dan ev satın aldı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
22:04 Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı
21:59 Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 16:16:35. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'ın Göçmen Politikasından Çocuklar Etkileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.