Trump'ın Göçmen Politikasından Çocuklar Etkileniyor

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NEW YORK, 21 Kasım (Xinhua) -- ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın kabinesine yeni isimler atamaya devam edip göçmenlere yönelik sert vaatlerini nasıl yerine getireceğine dair stratejiler geliştirmesi, göçmen savunucuları ve avukatların bu cezai girişimlerden en çok çocukların etkileneceğinden endişe duymasına yol açtı.

USA Today gazetesinde çarşamba günü çıkan haberde, "Savunucular, Trump yönetiminin ABD'deki çocuklara yönelik sınırda aileleri ayırma uygulamasına geri dönülmesi ve ABD kentlerindeki karışık statülü ailelerin parçalanması ya da sınır dışı edilmesi gibi bir dizi zorluğa yol açabileceğini söylüyor" ifadesine yer verildi.

Habere göre göçmen savunucuları, Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği toplu sınır dışı etme politikasının, ebeveynlerden biri ya da her ikisi sınır dışı edilirken, bazıları ABD vatandaşı olan çocukların geride kalması nedeniyle ailelerin parçalanmasına yol açacağından da endişe ediyor.

Harvard Tıp Fakültesi'nde pediatri profesörü olan ve ailelerin sınır dışı edilmesinin çocuklar üzerindeki etkilerini inceleyen Charles Nelson, sınır dışı edilen ailelerin bölünmesinin nesilden nesile aktarılabilecek psikolojik travmalar yaratacağını söyledi.

Trump'ın ilk dönemindeki en tartışmalı uygulamalardan biri, yönetiminin "sıfır tolerans" politikası kapsamında ailelerin sınırda ayrılmasıydı. Yasa dışı sınır geçişlerini caydırmak için tasarlanan bu politika, nezarethanelerde ebeveynlerinden ayrı tutulan küçük çocukların ağlamalarını gösteren video görüntülerinin medyada yayılması, ulusal çapta tepkiye yol açmıştı.