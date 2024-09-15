Trump'ın Golf Kulübü Yakınında Silah Sesleri

(ANKARA) - ABD'li medya kaynakları, Donald Trump'ın kampanya ekibine dayandırdığı haberde, Trump'ın bulunduğu golf kulübü yakınlarında silah sesleri duyulduğunu aktardı. Trump'ın güvende olduğu açıklandı.
ABD Başkan Adayı Donald Trump'ın seçim kampanyası yaptığı golf sahası yakınlarında silah sesleri duyuldu. ABD'li medya kaynakları, yaşanan olayı Trump'ın kampanya ekibine dayandırdı. Trupm'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan seçim kampanyası sözcüsü Steven Cheung, "Başkan Trump, yakın çevresinde duyulan silah seslerinin ardından güvende" dedi.
Florida'nın West Palm Beach kentinde golf kulübünün dışında yaşanan olay sonrası kulübün kapıları kilitlenerek Trump güvenli bir noktaya alındı.
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