Trump'ın Gümrük Tarifeleriyle Kanada'ya Saldırısı - Son Dakika
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Trump'ın Gümrük Tarifeleriyle Kanada'ya Saldırısı

Kanada'nın muhalefet lideri Poilievre, Trump'ın yeni tarifelerini eleştirerek Kanada'nın misilleme yapacağını belirtti.

04.03.2025 23:16
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Kanada'nın ana muhalefetteki Kanada Muhafazakar Partisi lideri Pierre Poilievre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ülkelerine yönelik uyguladığı yeni gümrük tarifeleri için "Başkan Trump, Amerika'nın en iyi dostunu sırtından bıçakladı." dedi.

ABD'nin uygulamaya koyduğu yüzde 25'lik yeni gümrük tarifelerine Kanadalı yetkililerin tepkisi devam ediyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yaptığı açıklamalardan sonra Kanada Muhafazakar Parti lideri Poilievre de Trump yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

Kanada'nın ana muhalefet partisi lideri Poilievre, Trump'ın yeni gümrük vergileriyle Kanada'yı sırtından bıçakladığını ifade ederek, "Başkan Trump, Amerika'nın en iyi dostunu sırtından bıçakladı. Başkana mesajım şu: Kanada karşılık verecek. Halkımızı ve ekonomimizi savunacağız ve Kanada'yı her şeyden önce tutacağız." diye konuştu.

Yeni tarifeler nedeniyle her iki tarafın da ekonomisinin zarar göreceğini dile getiren Poilievre, borsadaki düşüş ve benzin fiyatlarındaki yükselişle ABD halkının bunun bedelini şimdiden ödemeye başladığını kaydetti.

Poilievre, ABD'nin "gülünç fiyatlarla aldığı Kanada ham maddelerine" erişimin azalması nedeniyle ABD'de bir çok çalışanın işini kaybedeceğini belirterek, "Bu sadece başlangıç. Kanadalılar öfkelenmekte yavaş ve affetmekte hızlıdır. Bir kez kışkırtıldığımızda, karşılık veririz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Kanada'ya yönelik uyguladığı yeni gümrük vergileri

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin en önemli üç ticaret ortağı Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergilerini uygulamaya koymuş, iki komşu ülkeden gelen mallara yüzde 25 yeni ithalat tarifeleri uygulamaya başlamıştı.

Bunun üzerine bu sabah açıklama yapan Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin, en yakın ortağı Kanada'ya karşı ticaret savaşı başlattığını belirterek, ABD Başkanı Trump'ın "çok zeki biri olmasına rağmen yaptığının aptalca" olduğu fikrine katıldığını söylemişti.

Trudeau, ABD'nin uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada'nın 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Trump da Truth Social hesabından Trudeau'ya, "ABD'ye misilleme tarifesi uyguladığında, bizim karşılıklı tarifemiz de derhal aynı miktarda artacaktır." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Gümrük Tarifeleriyle Kanada'ya Saldırısı - Son Dakika

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