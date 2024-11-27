Trump'ın Gümrük Vergisi Meksika Ekonomisini Olumsuz Etkileyecek - Son Dakika
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Trump'ın Gümrük Vergisi Meksika Ekonomisini Olumsuz Etkileyecek

Moody's, Trump'ın gümrük vergisi planı sonrası Meksika'nın 2025-2026 büyüme tahminlerini düşürdü.

27.11.2024 15:55
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MEKSİKO, 27 Kasım (Xinhua) -- Moody's Analytics, ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın Meksika'nın ihraç ettiği ürünlere gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından Meksika ekonomisinin 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü.

Kredi derecelendirme kuruluşunun analiz birimi salı günü yaptığı açıklamada Meksika ekonomisinin önümüzdeki yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 1'den yüzde 0,6'ya, 2026 yılına ilişkin tahminini ise yüzde 2,5'ten yüzde 1,6'ya indirdiğini duyurdu.

Moody's raporda Meksika'nın "ekonomik büyümesinin, ticaret, yatırım ve ülkeye döviz akışının azalmasından olumsuz şekilde etkileneceğini", finans sektörünün ise riskten kaçınma ve oynaklık yüzünden darbe alacağını belirtti.

Moody's, Trump'ın ticaret, göç ve ulusal güvenlik politikalarının, önümüzdeki 4 yılda Meksika ekonomisine yönelik riskleri artıracağını vurguladı.

Doğrudan yabancı yatırımların da etkileneceği kaydedilen raporda Trump'ın çok sayıda kayıtsız Meksikalı işçiyi sınır dışı etme planının, Meksika'ya döviz akışını olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

Derecelendirme kuruluşu döviz akışındaki düşüşün, çoğunlukla gönderilen dövizlere bağımlı düşük gelirli işçi ailelerinin tüketimini etkileyeceği için Meksika'daki ekonomik yavaşlamaya olumsuz etkide bulunacağını dile getirdi.

Ocak 2025'te ikinci başkanlık dönemine başlayacak olan Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından olan Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi planını duyurmuştu.

Latin Amerika'nın Brezilya'nın ardından ikinci büyük ekonomisi olan Meksika, son resmi rakamlara göre 2023 yılında yüzde 3,3 büyüdü.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Gümrük Vergisi Meksika Ekonomisini Olumsuz Etkileyecek - Son Dakika

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