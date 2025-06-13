Trump'ın Harcama Kesintisi Paketi Onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump yönetiminin "bütçede tasarruf" amacıyla talep ettiği ve dış yardımlarla bazı medya kuruluşlarının bütçelerini kapsayan 9,4 milyar dolarlık harcama kesintisi paketini onayladı.

ABD Başkanı Trump'ın geçmesini istediği paket, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Demokratların 212 "hayır" oyuna karşı Cumhuriyetçilerin 214 "evet" oyuyla kabul edildi.

Buna göre Senato'dan da geçmesi halinde daha önce Kongre tarafından onaylanmış toplam 9,4 milyar dolarlık harcama kaleminin fonları hazineye geri gönderilecek.

"Bütçede tasarruf" amacıyla Trump yönetiminin Kongre'den geçmesini istediği paketin, Temsilciler Meclisi'nden geçmesi Trump için "başarı" olarak değerlendirilirken aynı paketin Senato'dan da geçmesine yüksek olasılık olarak bakılıyor.

Paket, ABD'nin bazı dış yardımlarının, Ulusal Kamu Radyosu (NPR) ve Kamu Yayıncılık Servisi (PBS) gibi bazı federal fon alan medya kuruluşlarının bütçelerinin kesilmesini de kapsıyor.

Cumhuriyetçiler bu harcamaları "israf" ve "gereksiz" olarak nitelendirirken, Demokratlar ise kesintilerin ABD'nin dünyadaki konumuna zarar verdiğini ve gereksiz ölümlere yol açacağını savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında, "taraflı" oldukları gerekçesiyle, basın kuruluşları NPR ve PBS'e yönelik federal fon kesintisi yapılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.