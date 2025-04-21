Trump'ın Harvard'a Fon Kesintisi Eleştirildi - Son Dakika
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Trump'ın Harvard'a Fon Kesintisi Eleştirildi

Vali Healey, Trump'ın Harvard'ın 2,2 milyar dolarlık fonunu kesmesini eleştirerek, bu eylemi susturma planı olarak değerlendirdi.

21.04.2025 05:49
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ABD'nin Massachusetts Eyalet Valisi Maura Healey, Başkan Donald Trump'ın, Harvard Üniversitesi'nin 2,2 milyar dolarlık fonunu kesme kararını, kendisini eleştirenleri "susturmaya" yönelik planın bir parçası olarak nitelendirdi.

CBS News'ün haberine göre, Vali Healey katıldığı "Face the Nation" adlı programda Trump yönetiminin üniversitelere yönelik politikalarını eleştirdi.

Healey, Trump'ın Harvard'a uyguladığı fon kesintisine işaret ederek, "Bu, Donald Trump'ın eleştirileri susturmak için uzun süredir izlediği yöntemlerin bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın kararının "yasa dışı" olduğunu belirten Healey, "Şimdi de kolejlerin ve üniversitelerin peşine düşüyor, onları kapatmak ve susturmak için her türlü taktiği kullanıyor." ifadesini kullandı.

Healey, fon kesintileri nedeniyle bilim insanlarının çalışmalarını sürdürmek için başka ülkelere gideceğini, bunun da ABD'nin tıp alanındaki konumuna zarar vereceğini aktardı.

Vali Healey, "Bu ülkenin dünyaya liderlik etmesinin bir nedeni var. Unutmayın, bu da onlarca yıldır bilime ve inovasyona yatırım yapmamızdır." şeklinde konuştu.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

ABD'de Donald Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.

Başkan Trump, açıklamasında, "Harvard yolunu kaybetmiş. Harvard, artık iyi bir öğrenim yeri olarak bile kabul edilemez ve dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde yer almamalıdır." demişti.

ABD Gelir İdaresi (IRS) ise Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiğini duyurmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'ın son 10 yılda "dış kaynaklardan" aldığı tüm paraların kayıtlarını beyan etmesini istemişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın Harvard'a Fon Kesintisi Eleştirildi - Son Dakika

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