Trump'ın Kripto Geliri 1,2 Milyar Dolar - Son Dakika
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Trump'ın Kripto Geliri 1,2 Milyar Dolar

01.07.2026 09:24
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Trump, kripto işletmelerinden 1,2 milyar dolar gelir elde etti, ancak yatırımcılar büyük zarar gördü.

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen yıl kripto para işletmelerinden yaklaşık 1,2 milyar dolar gelir elde ettiği bildirildi.

ABD Hükümet Etik Ofisi tarafından yayımlanan 927 sayfalık yıllık finansal bildirim raporuna göre, Trump'ın göreve başladığı dönemde henüz yeni kurulan kripto girişimleri, onlarca yıldır biriktirdiği gayrimenkul portföyünün gelirlerini geride bıraktı.

Raporda, Trump'ın "World Liberty Financial" adlı kripto şirketinin "yönetişim tokeni" gibi yeni ürünlerin satışından 500 milyon dolardan fazla gelir sağladığı kaydedildi.

Bildirimde ayrıca, Trump'ın bir diğer kripto işletmesi olan "CIC Digital LLC"nin ise Trump'ın yüzünün yer aldığı hediyelik "meme coin" satışlarından 600 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği belirtildi.

Öte yandan raporda, Trump'ın şirketleri bu girişimlerden milyarlarca dolar ciro elde ederken, her iki kripto varlığın da piyasaya sürülmesinden yatırımcıların büyük zarara uğradığı aktarıldı.

Verilere göre eylül ayından bu yana World Liberty tokenleri yüzde 80 değer kaybederken, Ocak 2025'te piyasaya sürüldüğünde 74 doların üzerine çıkan Trump temalı meme coinler ise 1,68 dolara kadar geriledi.

Kaynak: AA

Donald Trump, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Kripto Geliri 1,2 Milyar Dolar - Son Dakika

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