Trump'ın Macaristan Seçimlerine Açık Müdahalesi Transatlantik Gerilimi Tırmandırıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Macaristan'daki parlamento seçimlerine doğrudan müdahalesi transatlantik ilişkilerdeki gerilimi artırıyor. Trump, sağcı popülist Başbakan Viktor Orban'ın iktidarda kalmasını istiyor ve seçim kampanyasını desteklemek için ABD yetkililerini Budapeşte'ye gönderdi. Pazar günkü seçimlere iki gün kala, sosyal medyadan Macar seçmenlere "Viktor Orban'a oy verin" çağrısı yaptı ve onu övdü.

Trump yönetimi, Orban'a destek verirken AB'yi hedef alıyor. Başkan Yardımcısı JD Vance, AB'yi Macaristan seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Almanya, bu suçlamaları reddederek, müdahalenin asıl kaynağının Vance'in ziyareti olduğunu vurguladı. Yabancı ülkelerin seçimlere müdahalesi demokratik normlar ve uluslararası hukuk açısından meşru değil, ancak Trump'ın açık müdahalesi farklı bir tablo oluşturuyor.

Trump, Orban'ı destekleyerek Avrupa'daki liberal demokrasiyi zayıflatmak istiyor. Orban'ın illiberal politikaları, Trump'ın MAGA hareketiyle örtüşüyor ve iki lider, göç karşıtlığı ve küresel kurumlara düşmanlık gibi konularda benzer görüşlere sahip. Macaristan'daki seçim sonuçları, AB'nin geleceğini etkileyebilir ve bu seçimler, AB ile ABD arasındaki ideolojik mücadelenin bir sahnesine dönüşmüş durumda.