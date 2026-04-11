Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın Macaristan Seçimlerine Açık Müdahalesi Transatlantik Gerilimi Tırmandırıyor

11.04.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan'daki parlamento seçimlerine müdahale ederek Viktor Orban'ı destekliyor. Bu durum, transatlantik ilişkilerdeki gerilimi artırırken, AB ile ABD arasındaki ideolojik çatışmayı da gözler önüne seriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Macaristan'daki parlamento seçimlerine doğrudan müdahalesi transatlantik ilişkilerdeki gerilimi artırıyor. Trump, sağcı popülist Başbakan Viktor Orban'ın iktidarda kalmasını istiyor ve seçim kampanyasını desteklemek için ABD yetkililerini Budapeşte'ye gönderdi. Pazar günkü seçimlere iki gün kala, sosyal medyadan Macar seçmenlere "Viktor Orban'a oy verin" çağrısı yaptı ve onu övdü.

Trump yönetimi, Orban'a destek verirken AB'yi hedef alıyor. Başkan Yardımcısı JD Vance, AB'yi Macaristan seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Almanya, bu suçlamaları reddederek, müdahalenin asıl kaynağının Vance'in ziyareti olduğunu vurguladı. Yabancı ülkelerin seçimlere müdahalesi demokratik normlar ve uluslararası hukuk açısından meşru değil, ancak Trump'ın açık müdahalesi farklı bir tablo oluşturuyor.

Trump, Orban'ı destekleyerek Avrupa'daki liberal demokrasiyi zayıflatmak istiyor. Orban'ın illiberal politikaları, Trump'ın MAGA hareketiyle örtüşüyor ve iki lider, göç karşıtlığı ve küresel kurumlara düşmanlık gibi konularda benzer görüşlere sahip. Macaristan'daki seçim sonuçları, AB'nin geleceğini etkileyebilir ve bu seçimler, AB ile ABD arasındaki ideolojik mücadelenin bir sahnesine dönüşmüş durumda.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Donald Trump, ABD Başkanı, Parlamento, Macaristan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 13:11:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.