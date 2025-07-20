Trump'ın Politikasında Değişim İhtiyacı

NEW ABD'de yapılan anket, Başkan Donald Trump'ın düzensiz göçmenleri sınır dışı etme politikalarından çok, fiyatların nasıl düşürüleceğine odaklanması gerektiğini ortaya koydu.

CBS News tarafından 16-18 Temmuz'da yapılan ankette, ABD'lilerin, Trump'a sınır dışı etme uygulamaları için verdiği desteğin düştüğü, Başkan'ın daha çok tüketici fiyatlarını düşürmeye yoğunlaşmasını istediği belirlendi.

Ankete katılanların yüzde 52'si, Trump hükümetinin sınır dışı ettiklerinin sayısının beklenenden fazla olduğunu belirtirken, yüzde 37'si bunun "olması gerektiği kadar", yüzde 11 ise "beklenenden daha az" olduğunu ifade etti.

Ankete göre, sınır dışı edilenlerin "tehlikeli insanlar olmadığına" inananların oranı da haziranda yüzde 47 iken, temmuzda yüzde 56'ya yükseldi. Katılımcıların yüzde 58'i hükümetin düzensiz göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezlerindeki uygulamalarını da onaylamadığını bildirdi.

ABD hükümetinin sınır dışı etme politikalarına verilen destek ise şubatta yüzde 59 iken yüzde 49'a düştü. Böylece ilk defa bu oran yüzde 50'nin altına geriledi.

ABD'lilerin neredeyse üçte ikisi, hükümetin enflasyonla mücadele biçimini onaylamıyor

Ülke ekonomisiyle ilgili sorulara verilen yanıtlara bakıldığında ABD'lilerin üçte ikiye yakınının, Trump hükümetinin enflasyonu düşürme biçimini onaylamadığı ve fiyatların düşürülmesi için yeterli çabayı ortaya koymadığına inandığı görüldü.

Her 10 katılımcıdan 7'si, hükümetin fiyatları düşürmek için "yeterli çabayı göstermediğini" söylerken, sorulara cevap verenlerin çoğunluğu Trump'ın harcamaları kısmaya "çok daha fazla odaklandığına" işaret etti.

Trump'ın enflasyonla mücadele yöntemini onaylayanların oranı da martta yüzde 46 iken, yüzde 36'ya düştü.

Ayrıca ithal mallara ek vergilerin getirilmesini katılımcıların yüzde 40'ı doğru bulurken, yüzde 60'ı ise bu uygulamaya karşı çıktı.

ABD'de Merkez Bankasının (Fed) Trump'tan bağımsız karar alması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 68 oldu. "Fed, ABD Başkanı'nın rehberliği doğrultusunda yönetilmeli" diyenler ise yüzde 32'de kaldı.

Öte yandan, anket raporunda, katılımcıların birçoğunun Fed'in ne yaptığı hakkında "pek fazla bilgi sahibi olmadığı" kaydedildi.