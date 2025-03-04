Trump'ın Resmi 100 Dolarlık Banknotlarda - Son Dakika
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Trump'ın Resmi 100 Dolarlık Banknotlarda

İki Meclis üyesi, 100 dolarlık banknotlara Trump'ın resmini koymayı öneren yasa tasarısı sundu.

04.03.2025 03:16
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ABD'de iki Temsilciler Meclisi üyesinin, 100 dolarlık banknotlara Benjamin Franklin'in yerine Başkan Donald Trump'ın resminin konulması için yasa tasarısı sunduğu bildirildi.

Cumhuriyetçi Temsilci Meclisi üyesi Brandon Gill ve Troy Nehls, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Altın Çağ 2025 Yasası" adlı tasarıyı Temsilciler Meclisi'ne sunduklarını duyurdu.

Nehls, "Amerika'yı altın çağa taşımak için Başkan Trump'tan daha fazlasını yapan hiç kimse olmadı. Kendisine 100 dolarlık banknotta yer vermek, önümüzdeki 4 yıl içinde gerçekleştireceği her şeyi onurlandırmanın küçük bir yoludur." ifadelerini kullandı.

Gill ise tasarıya destek verilmesini isteyerek, "Haydi tarih yazalım." açıklamasında bulundu.

Teklifin yasalaşması halinde, 31 Aralık 2028'den sonra basılacak tüm 100 dolarlık banknotlarda Trump'ın resminin yer alacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın Resmi 100 Dolarlık Banknotlarda - Son Dakika

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