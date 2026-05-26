Trump'ın Sağlık Kontrolü: Her Şey Mükemmel - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın Sağlık Kontrolü: Her Şey Mükemmel

26.05.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, rutin sağlık kontrolünün ardından her şeyin mükemmel olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, rutin sağlık kontrolünü tamamladıktan sonra "her şeyin mükemmel" olduğunu bildirdi.

Trump, yıllık sağlık kontrolü için gittiği Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

ABD Başkanı, "Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'ndeki 6 aylık sağlık kontrolümü henüz tamamladım. Her şey mükemmel çıktı." ifadesini kullandı.

Hastane doktorlarına ve personeline teşekkür eden Trump, Beyaz Saray'a döndüğünü ve mesaisine devam ettiğini aktardı.

Son zamanlarda ABD medyasındaki sağlık durumuyla ilgili iddialar

14 Haziran'da 80 yaşına girecek ABD Başkanı'nın sağlık durumuyla ilgili son zamanlarda ABD medyasında bazı iddialar yer almıştı.

Temmuz 2025'te çekilen bir fotoğrafta ayak bileklerinin şiştiği ve elindeki morluğu makyaj malzemesiyle örtmeye çalıştığı görülen Trump'ın son çekilen fotoğrafları da boynunda lekeli bir döküntü olduğunu ortaya koymuş ve sağlığıyla ilgili soru işaretlerini artırmıştı.

Beyaz Saray Doktoru Sean Barbabella, Trump'ın boynundaki döküntünün tedavisi için "önleyici bir cilt kremi" ??kullandığını söylemiş ancak rahatsızlığın ayrıntıları hakkında bilgi vermekten kaçınmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Trump'ın bacağındaki şişliğin "yaygın" bir damar rahatsızlığından kaynaklandığını, elinin ise "çok fazla tokalaşmadan ötürü" morardığını söylemişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, ABD Başkanı, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Sağlık Kontrolü: Her Şey Mükemmel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amedspor’da harikalar yaratan Felix Afena-Gyan’a Süper Lig’den talip Amedspor'da harikalar yaratan Felix Afena-Gyan'a Süper Lig'den talip
Destici’den DEM Parti’nin açıklamalarına sert tepki Destici'den DEM Parti'nin açıklamalarına sert tepki
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
Fenerbahçe takımdan gönderdi Şimdi de küme düşen kulübe gidecek Fenerbahçe takımdan gönderdi! Şimdi de küme düşen kulübe gidecek
Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti
Ferdi Kadıoğlu’na Premier Lig’den dev talip Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den dev talip

20:20
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United’a gelirse mutlu ulurum
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu ulurum
19:58
’’Büyüyünce Neuer olacağım’’ diyordu Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor
''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor
19:29
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
19:14
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
18:28
Yıllarca Fenerbahçe’de oynamıştı: Galatasaray’la anlaşmaya vardı
Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı
16:53
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 20:41:06. #.0.5#
SON DAKİKA: Trump'ın Sağlık Kontrolü: Her Şey Mükemmel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.