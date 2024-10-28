Trump'ın Savunma Kalkanı Projesi - Son Dakika
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Trump'ın Savunma Kalkanı Projesi

Trump, ABD'de devasa bir savunma kalkanı inşa edeceğini açıkladı, ırkçı şaka tepkilere yol açtı.

28.10.2024 15:47
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ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, İsrail'in "Demir Kubbe"sine benzer devasa bir savunma kalkanı inşa edeceklerini söyledi.

Trump, New York kentindeki Madison Square Garden'da düzenlendiği seçim mitinginde konuştu.

Seçilirse "ABD'nin üzerine bir kubbe inşa edeceklerini" ifade eden Trump, "Tamamı ABD'de üretilen devasa bir savunma kalkanı inşa edeceğiz, bunların çoğu burada, New York'ta üretilecek." diye konuştu.

Porto Riko'ya yönelik ırkçı şaka tepki çekti

Trump'ın mitingde konuşan komedyen Tony Hinchcliffe'in Porto Riko'yu "yüzen çöp adası" şeklinde nitelendirmesi ise tepkilere yol açtı.

Hinchcliffe, mitingde yaptığı konuşmada, "Bunu biliyor musunuz bilmiyorum ama şu anda okyanusun ortasında tam anlamıyla yüzen bir çöp adası var. Sanırım adı Porto Riko." şeklindeki ırkçı şakasına ünlü isimlerden sosyal medya üzerinden tepki geldi.

Porto Rikolu rapçi Bad Bunny, ırkçı şakanın hemen ardından yaptığı paylaşımda, Demokrat aday Kamala Harris'i desteklediğini göstererek, bu seçimde Porto Riko için "tehlikede olan çok şey olduğunu" belirtti.

"Despacito" adlı şarkısıyla ünlenen Porto Rikolu sanatçı Luis Fonsi de şakanın "ırkçı" olduğunu kaydetti. Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin de şakadan rahatsız olduğunu ifade ederek Harris'e desteğini yineledi.

Tepkilerin ardından Trump'ın Sözcüsü Danielle Alvarez, "Bu şaka Başkan Trump'ın ya da kampanyanın görüşlerini yansıtmamaktadır." şeklinde açıklama yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın Savunma Kalkanı Projesi - Son Dakika

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