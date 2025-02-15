Trump'ın Sınır Çarı Homan, Adams'ı Uyardı - Son Dakika
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Trump'ın Sınır Çarı Homan, Adams'ı Uyardı

Homan, Adams'a düzensiz göçmenlerle ilgili sözlerini takip edeceğini belirtti.

15.02.2025 00:46
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NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın "sınır çarı" Tom Homan, New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın düzensiz göçmenler konusunda verdiği sözleri yakından takip edeceğini ifade etti.

Homan, sınır güvenliği ve düzensiz göçmenler konusunda girişimlerde bulunmak için geldiği New York'ta, Adams ile katıldığı FOX TV yayınına, belediye başkanının düzensiz göçmenlerle mücadeleye yönelik verdiği sözü hatırlatarak, bu konuda sorumluluk alacağını belirtti.

Homan, yan yana oturduğu Adams'a hitaben, belediye başkanının Rikers Adası'nda göçmenlik kurumlarının faaliyet göstermesine izin verme sözünü yerine getirmemesi halinde ne yapacağını farklı şekilde ifade etti.

Trump'ın sınırdan sorumlu üst düzey yetkilisi gülümseyerek, "Eğer başaramazsa, New York'a geri döneceğim ve ofisinde kanepede oturmayacağım. Nefesim ensesinde olacak ve 'Nerede vardığımız anlaşma?' diyeceğim." dedi.

Homan'ın "New York'a geldim ve tabi hiçbir şey almadan geri dönmeyecektim." sözlerini Adams gülerek karşıladı.

Adams, Adalet Bakanlığının kendisine yönelik yolsuzluk suçlamalarını düşürme kararına tepki gösteren çok sayıda federal savcının istifa etmesinden bir gün sonra Homan ile ilgili programa katıldı.

Adalet Bakanı Yardımcısı Emil Bove, New York Güney Bölgesi ABD Başsavcı Vekili Danielle R. Sassoon'a, New York Belediye Başkanı Adams hakkındaki yolsuzluk suçlarını, "yasadışı göçle mücadelede yeteneğini olumsuz etkilediği" gerekçesiyle düşürmesini istemişti.

Bove'un talebini "uygunsuz bir teklif" olarak değerlendiren Sassoon, beraberindeki bazı savcılarla istifa etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın Sınır Çarı Homan, Adams'ı Uyardı - Son Dakika

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