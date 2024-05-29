Trump'ın 'sus payı' davasında jüri müzakerelere başladı - Son Dakika
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Trump'ın 'sus payı' davasında jüri müzakerelere başladı

Trump\'ın \'sus payı\' davasında jüri müzakerelere başladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta süren 'sus payı' davasında jüri heyeti, onun suçlu olup olmadığına karar vermek için müzakerelere başladı. Trump'ın 6 haftadır devam eden davada sona yaklaşıldı. Jüri üyeleri, Trump'ın yargılandığı 34 suçlamadan suçlu olup olmadığına karar vermek için mahkeme binasında kendileri için ayrılan özel odaya çekildi. Jüri heyetinin karara varmasının kaç gün alacağı ise bilinmiyor.

29.05.2024 21:09
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NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta süren "sus payı" davasında jüri heyeti, onun suçlu olup olmadığına karar vermek için müzakerelere başladı.

Trump'ın 6 haftadır devam eden "sus payı" davasında sona yaklaşıldı.

Tarafların dün yaptığı kapanış konuşmalarından sonra 12 kişilik jüri heyeti, Trump'ın yargılandığı 34 suçlamadan suçlu olup olmadığı konusunda karara varmak için mahkeme binasında kendileri için ayrılan özel odaya çekildi.

Jüri üyelerinin, Trump hakkındaki suçlamaların her biri için oybirliği ile suçlu olup olmadığına karar vermesi gerekiyor. Herhangi bir suçlama maddesi üzerinde fikir birliğine varılamaması durumunda hakim, jüri üyelerinin çıkmaza girdiğine hükmederek davayı düşürebiliyor.

Jüri heyetinin karara varmasının kaç gün alacağı ise bilinmiyor. Hukuki gözlemciler, davanın önemine binaen heyetin kararının önümüzdeki haftaya sarkabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

"Bu suçlamaları Rahibe Teresa bile yenemezdi"

Öte yandan jüri heyeti müzakerelere devam ederken, hakim, Trump'tan mahkeme binasından ayrılmamasını istedi.

Bugünkü duruşmaya katılan oğlu Donald Trump Jr. ve avukatı Alina Habba ile mahkeme salonundan ayrılan Trump, gazetecilere, "Bu suçlamaları Rahibe Teresa bile yenemezdi." diye konuştu.

Trump, davanın başkanlık seçimlerinde rakibi olan Joe Biden hükümeti tarafından siyasi gerekçe ile açıldığını savunarak, "Burada olup biten, daha önce kimsenin görmediği düzeyde (siyasi) silahlanmadır ve buna izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın "sus payı" davası

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın 'sus payı' davasında jüri müzakerelere başladı - Son Dakika

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