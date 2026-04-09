İran Ateşkesle Zafer İlan Etti, ABD'nin Orta Doğu Stratejisi Sarsıldı - Son Dakika
İran Ateşkesle Zafer İlan Etti, ABD'nin Orta Doğu Stratejisi Sarsıldı

09.04.2026 21:51
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni saldırı tehditlerinden saatler önce İran'ın ateşkese onay vermesi, Orta Doğu'daki dengeleri değiştirdi. Analizler, İran'ın bu durumu bir zafer olarak değerlendirdiğini ortaya koyuyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yeni saldırı tehditlerinden saatler önce İran'ın ateşkese onay vermesi, Orta Doğu'daki dengeleri yeniden şekillendirdi. The Wall Street Journal analizine göre, savaşın bitiş şekli büyük askeri kayıplara rağmen İran'ın zaferi olarak değerlendiriliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasının yakın zamanda kırılması beklenmiyor ve Tahran'ın asimetrik savaş taktikleri, ABD ve İsrail'in askeri üstünlüğünü dengelemek için planlandı.

İran uzmanı Alex Vatanka, İran'ın Hürmüz'ü kapatarak küresel petrol fiyatlarını artırıp ABD ekonomisine zarar vermeyi hedeflediğini, bu nedenle Trump'ın benzer bir girişimi tekrarlamasının olası görünmediğini belirtti. Ateşkes, ABD ve İsrail'in rejim değiştirme ve nükleer programı ortadan kaldırma gibi hedeflerine ulaşamadan yürürlüğe girdi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi, düşmanlarının tarihi bir yenilgiye uğradığını iddia ederken, Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi Hürmüz'den geçişlerin İran'ın kontrolünde olduğunu vurguladı.

Savaşın ilk gününde dini lider Ali Hamaney'in ölümünün ardından İran'ın yeni yönetimi daha sert bir tutum benimsedi ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu karar alma mekanizmalarında daha büyük rol oynamaya başladı. Savaş İran'ın altyapısına ağır hasar verse de, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth kesin askeri zafer iddiasına rağmen diplomatik arenada Trump daha uzlaşmacı göründü. Trump'ın İran'ın taleplerini içeren barış planını müzakere edilebilir olarak nitelendirmesi Washington'da tartışma yarattı.

Quincy Enstitüsü'nden Trita Parsi, İran'ın çerçevesinin müzakereleri şekillendirmesinin diplomatik zafer olduğunu, ABD'nin artık şartları dikte edemeyeceğini ifade etti. Eski müzakereci Alan Eyre ise Trump'ın olası anlaşmasının daha kötü olabileceğini belirtti. İran'da sıradan vatandaşlar rejim değişikliği umuduyla hayal kırıklığı yaşarken, rejim muhaliflere yönelik baskıyı artırdı. Analiz, ekonomik sorunlar ve toplumsal huzursuzluğun İran rejimi için zayıflık olmaya devam ettiğini vurguluyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel İran Ateşkesle Zafer İlan Etti, ABD'nin Orta Doğu Stratejisi Sarsıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: İran Ateşkesle Zafer İlan Etti, ABD'nin Orta Doğu Stratejisi Sarsıldı - Son Dakika
