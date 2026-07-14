Trump: Irak'a Saldırmak Yanlıştı - Son Dakika
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Trump: Irak'a Saldırmak Yanlıştı

14.07.2026 21:11
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Trump, Irak işgalinin hatalı olduğunu belirterek, artık orada orduya ihtiyaç olmadığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının ardından ülkesinin Irak'ı işgal etmesiyle ilgili olarak "Açıkçası, yanlış ülkeye saldırdılar ve büyük hasara yol açtılar." dedi.

Trump ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Irak'ı işgaline karşı çıktığını belirten Trump, "Hep şunu söylüyordum, Irak'a girmeyin. Irak'a saldırmayın. Açıkçası, yanlış ülkeye saldırdılar ve büyük hasara yol açtılar." ifadelerini kullandı.

Zeydi'nin seçim sürecindeki mücadelesini öven Trump, Irak'ın yeni başbakanı ile özellikle ülkenin petrol rezervleriyle ilgili yapılacak işbirliklerine değindi.

Irak'tan ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili soruya Trump, "Artık orada orduya ihtiyacımız olduğunu düşünmüyoruz. Elinizdeki çok büyük bir fırsat. Petrol şirketlerinin hepsi şimdi içeri giriyor, Irak'la ortaklıklar yapıyor ve çok iyi anlaşıyorlar. Bu, orada orduya ihtiyacımızın olmadığı çok büyük bir ilişki." yanıtını verdi.

Trump, gerekmesi durumunda Irak'ı korumak için bölgede olacaklarını ama bunun "gerekli olacağını düşünmediklerini" kaydetti.

Irak Başbakanı Zeydi de, ülkesinin terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelesine dikkati çekerek, bu mücadelenin Irak'a "400 milyar dolardan fazla bir paraya" mal olduğunu vurguladı.

Zeydi, DEAŞ'la mücadelenin Irak'ın altyapısını yok ettiğini kaydederek "Bugün Irak'ın bazı şehirleri tamamen yıkılmış durumda, yaşam kampları gibiler. Onları evlerine geri döndürmek için bir planımız var. Adil bir paya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İran'ın Orta Doğu'da "zorbalık" yaptığını söyledi

Öte yandan Trump, İran'la yaşanan gerilime ilişkin olarak da "Biliyorsunuz, iki gün önce bir anlaşmamız vardı. Tamamlanmıştı ve sonra birdenbire yapamadılar. Anlaşmada bir şeyleri beğenmediler. Yapamadılar ve önce onlar ateş açtı." ifadesini kullandı.

İran hakkında "Orta Doğu'nun zorbasıydı." diyen Trump, "Irak'a zorbalık ettiler. Her ülkeye zorbalık ettiler. Orta Doğu'daki diğer ülkelerde korku hakimdi. Ancak artık korku yok çünkü askeri kapasiteleri yerle bir edildi." diye konuştu.

Trump, Irak'la geliştirilen ilişkiler üzerinden, Orta Doğu'nun "daha önce hiç olmadığı kadar" bir araya geldiğini öne sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump: Irak'a Saldırmak Yanlıştı - Son Dakika

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