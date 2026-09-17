Trump, İran'a büyük saldırı kararı için kritik aşamada olduğunu söyledi - Son Dakika
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Trump, İran'a büyük saldırı kararı için kritik aşamada olduğunu söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşı sona erdirmek için büyük bir saldırı başlatıp başlatmama konusunda kritik bir karar aşamasında olduğunu belirtti. New York'ta bölge liderleriyle bir araya geleceğini kaydeden Trump, bu görüşmenin İran gündemini netleştireceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın nereye evrileceği konusunda kritik bir karar aşamasında olduğunu ifade ederek "Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum?" dedi.

Amerikan Axios haber platformuna konuşan ABD Başkanı Trump, yaklaşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri öncesinde İran gündemini değerlendirdi.

İran'la savaşı sona erdirmek amacıyla büyük bir saldırı başlatıp başlatmama konusunda karar verme sürecinde olduğunu kaydeden Trump, "Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Bu, büyük bir karar. Benim için her şey mümkün." ifadelerini kullandı.

New York'ta gelecek hafta bölge ülkelerinin liderleriyle bir araya geleceğini kaydeden ABD Başkanı, bu görüşmenin İran gündemini daha net şekilde okumak için önemli olduğunu belirtti.

Bölge ülkelerinin liderleriyle toplanacak

ABD medyasına yansıyan haberlerde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderlerinin katılacağı belirtilen toplantıya ilişkin, "Bu ülkelerin nerede durduklarını ve durumlarının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum." diyen Trump, bu ülkeleri her zaman koruduklarını savundu.

Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının İran'ın petrol ihracatını engellemesinden çok memnun olduğunu belirterek "Başladığımızdan beri İran'a giden tek bir gemi bile olmadı. Denediler ama biz onları havaya uçurduk." dedi.

ABD Başkanı, İran'ın ABD ile doğrudan temas halinde olduğunu ve İranlıların hala bir anlaşma yapmayı çok istediklerini de sözlerine ekledi.

"Netanyahu ile görüşebilirim"

Öte yandan Trump, gelecek hafta BM Genel Kurul toplantıları marjında New York'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Görüşebilirim." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
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