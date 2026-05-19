Trump, İran'a Saldırıları Erteledi
Trump, İran'a Saldırıları Erteledi

19.05.2026 18:51
Trump, Körfez ülkelerinin isteğiyle İran'a saldırıları 1 saat kala erteledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Mayıs Pazartesi günü İran'a yönelik saldırıları başlatmayı "son 1 saat kala" Körfez ülkelerinin ricası üzerine birkaç günlüğüne erteleme kararı aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde devam eden balo salonu inşasını inceledikten sonra basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi.

Trump, dün İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya tamamen hazır olduklarını anlatarak "Saldırıların başlamasına ne kadar zaman kalmıştı?" sorusuna, "Sadece 1 saat kalmıştı. Her şey hazırdı. Dünden bahsediyorum. Şu anda (saldırılar) gerçekleşiyor olacaktı. Her şey hazırdı." yanıtını verdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar liderlerinin kendisine ulaşarak İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını ve bu yüzden saldırıları bir süre ertelemesi ricasında bulunduklarını belirten Trump, "Dün bölgeden telefonlar aldım, 'Efendim anlaşmaya çok yakınız birkaç gün (saldırıları) bekletebilir miyiz?' dediler, ben de tamam dedim." ifadelerini kullandı.

İran'a iki-üç günlük bir süre verdiğini, belki bu sürenin hafta başına uzayabileceğini dile getiren ABD Başkanı, İran'la anlaşmanın sağlanabilmesi için sadece sınırlı bir süre verdiğini vurguladı.

Trump, eğer anlaşma olmazsa yeniden saldırılara dönebileceklerini söyleyerek "Onlara bir kez daha sert bir darbe indirmemiz gerekebilir. Henüz emin değilim. Çok yakında öğreneceksiniz." diye konuştu.

İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmak için "yalvardığını" savunan Trump, özellikle Körfez ülkelerinin olası bir anlaşma için yoğun çaba gösterdiklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinden gelen "İran'la anlaşmaya yakınız" yönündeki haberler üzerine bu ülkeye planladıkları saldırıları birkaç günlüğüne ertelediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

