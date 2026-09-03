Trump, İran'a saldırıları İsrail ve Orta Doğu'ya yardım için yaptığını söyledi - Son Dakika
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Trump, İran'a saldırıları İsrail ve Orta Doğu'ya yardım için yaptığını söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların ve ekonomik yaptırımların ardından bu adımların Orta Doğu'ya ve İsrail'e yardım amacı taşıdığını belirtti. Trump, İran'ın ekonomisinin 'tamamen çöktüğünü' öne sürerek ülkesinin Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıları ve ekonomik yaptırımları, İsrail'e ve Orta Doğu'ya yardım etmek amacıyla yaptıklarını söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir akşam yemeğinde İran gündemine ilişkin konuştu.

İran'a yönelik saldırıların ve ekonomik yaptırımların ardından İran'ın ekonomisinin "tamamen çöktüğünü" öne süren Trump, "Bütün bunları yüzde 99 oranla Orta Doğu'ya yardım etmek için yapıyoruz. İsrail'e yardım etmek için yapıyoruz. Bunu kendimize yardım etmek için yapıyoruz. Çünkü İsrail'i yok ettikten sonra ki bunu çok memnuniyetle yaparlardı, Orta Doğu'ya sonra da Avrupa'ya ve bazı şehirlerimize saldıracaklar. Çünkü (ABD) onları yok etmeden önce birkaç şehri yok edebilirlerdi." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiğini savunarak, petrol yüklü gemilerin oradan geçtiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamasında İran'a "istedikleri zaman" yeniden saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını belirtmiş, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, İran'a saldırıları İsrail ve Orta Doğu'ya yardım için yaptığını söyledi - Son Dakika

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