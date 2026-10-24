Trump, İran'a yeni Destansı Öfke operasyonu düzenlenebileceğini söyledi - Son Dakika
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Trump, İran'a yeni Destansı Öfke operasyonu düzenlenebileceğini söyledi

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Trump, İran\'a yeni Destansı Öfke operasyonu düzenlenebileceğini söyledi
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın tüm petrolünü ele geçirebileceklerini ve ülkeyi kontrol altına alabileceklerini söyledi. Trump, Florida'da küçük bir Destansı Öfke operasyonu daha düzenlenebileceğini belirtti; onay verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor.

WASHINGTON, 24 Ekim (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeniden saldırabileceklerini belirterek, İran'ın tüm petrolünü ele geçirebileceklerini, hatta ülkenin tamamını kontrol altına alabileceklerini söyledi.

Trump cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran şu anda pek bir şey yapabilecek durumda değil. İstersek tüm petrolünü ele geçirebiliriz. Ülkenin tamamını kontrol altına alabiliriz" dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz'un İran'la çatışmanın bir yıl daha sürebileceği şeklindeki sözlerine de değinen Trump, "Savaşı çok hızlı bir şekilde sona erdirebiliriz. Asıl soru şu: Çatışmayı tamamen bitirmek mi yoksa kendi haline bırakıp sona ermesini beklemek mi istiyoruz?" ifadelerini kullandı.

Trump, Florida'da düzenlediği mitingde de İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon düzenleyebileceklerini tekrarladı.

Trump, "Belki küçük bir Destansı Öfke operasyonu daha düzenleyebiliriz" dedi. ABD, 28 Şubat'ta İsrail ile koordineli olarak İran'a karşı başlattığı geniş çaplı saldırıyı Destansı Öfke olarak adlandırmıştı.

Basında ABD ve İsrail ordularının, ABD'deki ara seçimlerin ardından İran'a yeni saldırılar düzenlemek üzere planlar hazırladığına ilişkin haberler yer almıştı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump'ın yeni bir askeri operasyona onay verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Xinhua
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