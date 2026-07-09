Trump'tan İran açıklaması: Anlaşmayı çok istiyorlar - Son Dakika
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Trump'tan İran açıklaması: Anlaşmayı çok istiyorlar

09.07.2026 08:01
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"Kısa süre önce aradılar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki. Sadece buna değer olup olmadıklarını bilmiyorum. Yapılacak bir anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı "çok istediğini" belirterek, "Kısa süre önce aradılar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki. Sadece buna değer olup olmadıklarını bilmiyorum. Yapılacak bir anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu." dedi.

Trump, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Türkiye'den ABD'ye dönüş yolunda Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik son askeri operasyonlarını, NATO Ankara Zirvesi'ni ve ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin "Onlar bize her vurduğunda biz 20 katıyla karşılık vereceğimizi söyledim ve dün gece bunu yaptık." dedi.

İran'ın da bazı adımlar attığını ancak bunların ABD saldırılarına karşılık niteliğinde olduğunu belirten Trump, "Askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı." ifadelerini kullandı.

Trump, "Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar. Kısa süre önce aradılar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki. Sadece buna değer olup olmadıklarını bilmiyorum. Yapılacak bir anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu." diye konuştu.

İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarının sorulması üzerine ise Trump, "Dürüst olmak gerekirse bu biraz çılgınca. Biraz dengesiz davranıyorlar ama yine de anlaşmayı çok istiyorlar." yanıtını verdi.

"Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık"

Donald Trump, NATO Ankara Zirvesi'nin son derece verimli geçtiğini belirterek, Türkiye ile ilişkilerden de övgüyle söz etti.

"İki çok iyi gün geçirdik." diyen Trump, "Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Çok iyi bir ortak oldular." ifadelerini kullandı. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Bu arada kendisi harikaydı." dedi.

Trump, Suriye ve Ukrayna liderleriyle yaptığı görüşmelerden memnun

ABD Başkanı, zirve kapsamında görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında da olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Şara'nın ülkesini birleştirme konusunda başarılı olduğunu ifade eden Trump, "Harika bir iş çıkardı. Suriye'yi birleştirdi." açıklamasında bulundu.

Trump ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de "çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiğini söyledi.

NATO Ankara Zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu

Zirvede Avrupa müttefiklerinin savunma harcamaları konusunda önemli adımlar attığını ifade eden Trump, "Bugün büyük bir birlik ve beraberlik vardı. NATO gerçekten uzun bir yol katetti." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin yıllardır ittifak içinde adil olmayan bir mali yük üstlendiğini savunan Trump, Avrupa ülkelerinin daha fazla savunma harcaması yapma yönünde taviz verdiğini söyledi.

Trump, "Bugünkü toplantı birçok meseleyi çözdü. İnsanlar ABD'ye uzun zamandır adil davranılmadığını anladı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca İran konusunun "bir savaş değil, İran'ın nükleer silahlardan arındırılması meselesi" olduğunu iddia ederek, "Bence herkes bundan memnun olmalı." dedi.

Kaynak: AA

Donald Trump, Dış Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan İran açıklaması: Anlaşmayı çok istiyorlar - Son Dakika

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