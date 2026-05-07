Trump: İran Askeri Olarak Yenilmiş Durumda

07.05.2026 00:12
Trump, İran'ın askeri kapasitesini ciddi şekilde zayıflattıklarını iddia ederek, yenildiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını öne sürerek, "Askeri olarak yenilmiş durumdalar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, "Full Measure" adlı haber platformuna verdiği röportajın yayımlanan ilk bölümünde, İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.

İran'ın hava, deniz ve kara unsurlarına çok ciddi zararlar verdiklerini savunan Trump, "Askeri olarak yenilmiş durumdalar. Belki bunun farkında değiller ama bence farkındalar, çünkü bu konuyla uğraşıyorlar. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz ve şu anda askeri olarak yenilmiş durumdalar." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın önce bir anlaşmaya varıp sonra bunu bozduğunu ileri süren Trump, Tahran'daki liderler için "zor bir grup" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "Bugün ayrılsak (İran'ı) yeniden inşa etmeleri 20 yıl sürer." dedi.

Röportajı yapan gazeteci Sharyl Attkisson, röportajın tamamının pazar günü paylaşılacağını ancak bazı bölümleri parça parça yayımlayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

