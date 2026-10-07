Trump, İran'daki işi 'nazik ya da kaba' bitirmeleri gerektiğini Baltimore'da söyledi - Son Dakika
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Trump, İran'daki işi 'nazik ya da kaba' bitirmeleri gerektiğini Baltimore'da söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Baltimore'daki Anduril töreninde İran'da başlattıkları işi bitirmeleri gerektiğini, 'nazik mi yoksa kaba' yolu seçeceklerini söyledi. Trump, 3,7 milyar dolarlık nükleer denizaltı yatırımını övdü ve Hürmüz Boğazı'nın ABD'ye ait olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da başladıkları işi bitirmeleri gerektiğini belirterek sadece bunu "nazik mi yoksa kaba" bir yolla mı gerçekleştireceklerini düşündüklerini söyledi.

Trump, Baltimore'da bulunan bir tersanede askeri teknoloji şirketi Anduril'in nükleer enerjiyle çalışan denizaltılara bileşenler üretilecek 3,7 milyar dolarlık yatırımı için düzenlenen törene katıldı.

Konuşmasında, ABD'de savunma alanındaki yatırımların arttığını ve nükleer denizaltıların da bu alanda önemli bir yer tuttuğunu anlatan Trump, söz konusu yatırımlarla Amerikan ordusunun daha da güçleneceğini ifade etti.

Trump, Baltimore'daki Anduril yatırımından övgüyle bahsederek ABD Donanmasının geleceğinin bu tür teknoloji ağırlıklı büyük yatırımlarda olduğunu ve güçlü bir nükleer denizaltı filosu inşa ettiklerini belirtti.

İran'la savaş konusunda değerlendirmeler yapan Trump, "Bu işi bitirmemiz gerekiyor ve mesele, sadece bunu nasıl yapmak istediğimiz. Nazik bir şekilde mi, yoksa pek de nazik olmayan bir şekilde mi yapacağız. Bunu çok yakında öğreneceksin." diye konuştu.

ABD Başkanı, İran'ın askeri kapasitesini neredeyse yok ettiklerini savunarak İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için "Hamaney'i hatırladınız mı? Hepsi öldü." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki birçok ülke liderinin ABD İran'ı vurduktan sonra kendisine teşekkür ettiğini aktaran Trump, "Onlara bunun için ne zaman ödeme yapacaksınız dedim." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'nın ABD'ye ait olduğunu savundu

Hürmüz Boğazı'ndan her gün tonlarca petrol sevkiyatının devam ettiğini ifade eden Trump, boğazın tamamen ABD Donanması'nın kontrolü altında olduğunu savundu.

"Bir diğer deyişle Hürmüz Boğazı, ABD Donanması'na ve Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir." yorumunu yapan Trump, ABD'nin bölgeden gelecek petrole herhangi bir ihtiyacının da olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA
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