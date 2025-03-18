Trump: İran, Husilerin saldırılarının bedelini ödeyecek

WASHINGTON, 18 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husilerin saldırılarına devam etmesi halinde İran'ın bunun ağır sonuçlarına katlanacağı uyarısında bulundu.

Trump, pazartesi günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklama, "Husilerin attığı her kurşun, bu noktadan sonra İran'ın silahları ve liderleri tarafından atılmış bir kurşun olarak kabul edilecektir" dedi.

Trump, "İran sorumlu tutulacak ve bunun sonuçlarına katlanacak ve bu sonuçlar ağır olacak" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ı Husilere silah, para ve istihbarat sağlamakla da suçladı.

Genelkurmay Operasyonlar Başkanı Alexus Grynkewich, aynı günü daha önce Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında ABD'nin cumartesi günü farklı noktalardaki Husilere ait 30 hedefi vurduğunu söylemişti.

Pazar ve pazartesi günleri başka saldırıların da gerçekleştirildiğini kaydeden Grynkewich, operasyonun "Başkan'ın hedeflerine ulaşana kadar önümüzdeki günlerde de devam edeceğini" belirtti.

Husilerin Sağlık Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada ABD saldırılarında cumartesi gününden bu yana 53 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin de yaralandığını ifade edildi.