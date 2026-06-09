Trump: İran ile Anlaşma Yakında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran ile Anlaşma Yakında

09.06.2026 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran ile müzakerelerin son aşamasında olduğunu ve anlaşmanın 2-3 gün içinde imzalanabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini bildirdi.

Trump, New York'ta oynanan NBA final maçından dönerken uçağa binmeden önce gazetecilere gündemi değerlendirdi.

İran ile müzakerelerin devam ettiğini kaydeden Trump, bir ya da iki gün içinde durumun nereye gittiğine dair bir fikir sahibi olabileceklerini belirtti.

Trump, ablukanın "yüzde 100" etkili olmaya devam ettiğini savunarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok iyi bir görüşme yaptığını söyledi.

İran ile İsrail'in kendisinin "arabuluculuğunda" saldırıları durdurmayı kabul ettiğini söyleyen Trump, "Hiçbir şekilde nükleer silaha izin vermeyecek çok ama çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız." ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacağını dile getiren Trump, olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini belirtti.

Trump, ayrıca güçlü ve etkili bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını kaydetti.

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun, Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

İsrail ordusu 7 Haziran'da ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: İran ile Anlaşma Yakında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir
Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyon katılım Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyon katılım
Metrobüste yan bakma kavgası 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Azad Keşmir’de polisle eylemciler çatıştı 4’ü polis 11 kişi hayatını kaybetti Azad Keşmir'de polisle eylemciler çatıştı! 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Ezeli rakipler karşı karşıya Vlahovic için dudak uçuklatan teklif Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

10:08
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı Ortalık karıştı
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı
09:58
Kılıçdaroğlu mu Özel mi İşte CHP Grup Toplantısı’nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
09:50
Barış Alper’e inanılmaz teklif Kasada para koyacak yer kalmayacak
Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak
09:29
Rakam öyle böyle değil Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
08:37
Milyonlarca çalışana müjde Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
07:56
Savaşta bir ilk ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı’nda düştü
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 10:27:39. #7.13#
SON DAKİKA: Trump: İran ile Anlaşma Yakında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.