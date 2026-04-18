Trump İran ile Görüşmeleri Değerlendirdi

18.04.2026 17:58
Trump, İran ile görüşmelerin olumlu gittiğini ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin şantaj yapılamayacağını belirtti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin "çok iyi gittiğini" belirterek, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma yönündeki olası adımlarına ilişkin, "Bize şantaj yapamazlar." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da psikedelik tedavi ilaçlarının kullanımına yönelik başkanlık kararnamesini imzaladığı sırada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran ile temasların sürdüğünü ve sürecin olumlu ilerlediğini ifade eden Trump, "Kimse onlarla başa çıkamamıştı, biz bunu yaptık. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, liderleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Bu aslında bir rejim değişikliği, zorla rejim değişikliği diyorsunuz." diye konuştu.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatma isteğine işaret eden Trump, "Biliyorsunuz, yıllardır yaptıkları gibi, bize şantaj yapamazlar." ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı üzerinden Texas ve Louisiana eyaletlerine çok sayıda geminin ulaştığını öne süren Trump, "Gayet iyi gidiyor, ama gerçekten de çok iyi gidiyor ve göreceğiz. Günün sonuna kadar bazı bilgilerimiz olacak. Onlarla konuşuyoruz, sert bir tavır sergiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

