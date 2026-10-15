Trump, İran'ın nükleer silah edinmeyeceğini ve petrol fiyatlarının düşeceğini savundu - Son Dakika
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Trump, İran'ın nükleer silah edinmeyeceğini ve petrol fiyatlarının düşeceğini savundu

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ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimleri öncesi Montana'daki mitingde İran'la savaşın yakında biteceğini ve petrol fiyatlarının düşeceğini savundu. Trump, İran'ın deniz ve hava kuvvetlerinin kalmadığını, bu ülkenin asla nükleer silaha sahip olmayacağını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'la savaşın çok yakında sona ereceği" ve "petrol fiyatlarının düşeceği" ifadelerini yineledi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri yaklaşırken Montana eyaletinde düzenlenen mitingde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın deniz ve hava kuvvetlerinin kalmadığını, ordunun büyük kısmının yok edildiğini savunan Trump, "En azından liderlerini bırakmalıydım çünkü kimlerle müzakere ediyoruz bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Miting dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada da Trump, İran'la savaşın çok yakında biteceğini, bu ülkenin asla nükleer silaha sahip olmayacağını ve petrol fiyatlarının da "yere çakılacağını" savundu.

Arizona'da düzenlenen başka bir mitingde Trump, Katar tarafından hediye edilen ve modernize edilen Boeing 747 tipi başkanlık uçağına ilişkin Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmesini de anlattı.

Trump, "Temim, eğer mümkünse ABD ve Hava Kuvvetleri adına kendi uçağımızı beklerken sizin 747'nizi bir süreliğine Air Force One (başkanlık uçağı) olarak ödünç almak ya da kullanmak isterim dedim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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