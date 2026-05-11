Trump, İran\'ın Savaş Teklifini Reddetti

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın sona erdirilmesi için Tahran'ın şartlarını sunduğu son teklifini reddederek, önerinin "asla kabul edilemez" oluğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik sunduğu karşı teklifi reddetti. Pakistan aracılığıyla yürütülen diplomatik temaslarda tarafların temel taleplerinde geri adım atmaması, savaşın sona ermesine yönelik umutları zayıflatıyor.

Trump, İranlı yetkililerin Pakistan aracılığıyla Washington'a bir karşı teklif ilettiklerini duyurmasından saatler sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran'ın sözde 'temsilcilerinden' gelen yanıtı az önce okudum. Hoşuma gitmedi -asla kabul edilemez" dedi.

İRAN, ABD'YE KARŞI TEKLİF YOLLADIĞINI DUYURMUŞTU

Arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan üzerinden iletilen teklifin tüm ayrıntıları kamuoyuna açıklanmasa da İran devlet medyası önerinin tüm cephelerde çatışmaların derhal durdurulmasını, ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sona erdirmesini, gelecekte saldırı düzenlenmeyeceğine dair güvence verilmesini, savaş zararları için tazminat ödenmesini ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin teyit edilmesini içerdiğini bildirdi.

İran'ın önerisi, ABD'nin geçen hafta Tahran'a sunduğu, 14 maddeden oluştuğu belirtilen önerine yanıt niteliği taşıyor. ABD merkezli Axios'un haberine göre Washington tarafından sunulan 14 maddelik memorandumda, İran'ın uranyum zenginleştirme programının askıya alınması, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişin yeniden sağlanması gibi maddeler yer alıyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan doğrudan ABD'nin teklifine değinmeden yaptığı açıklamada, "Düşman karşısında asla baş eğmeyeceğiz. Diyalog ya da müzakere konuşuluyorsa bu teslimiyet ya da geri adım anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

TEL AVİV, SAVAŞIN SONA ERDİRİLMESİNE KARŞI

Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, savaşın sona ermiş sayılabilmesi için İran'ın nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini savundu. Netanyahu, ABD merkezli CBS'e verdiği röportajda, "Hala yokedilmesi gereken zenginleştirme tesisleri var" dedi.

ABD medyasında Trump'ın, özellikle Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pekin'de yapmayı planladığı görüşme öncesinde çatışmayı daha fazla tırmandırma konusunda isteksiz olduğu belirtiliyor. İran ile yakın ilişkilere sahip olan Çin'in gelecekteki müzakerelerde rol oynayabileceği değerlendiriliyor. Tarafların temel talepler konusunda geri adım atmaması nedeniyle savaşın sona erdirilmesine yönelik sürecin belirsizliğini koruduğu belirtiliyor.

ABD-İsrail ve İran arasında Geçen ay yürürlüğe giren ateşkes, zaman zaman karşılıklı saldırılar yaşansa da büyük ölçüde korunurken, savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerden henüz bir sonuç çıkmadı. ABD, Tahran üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdürüyor.