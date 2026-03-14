Trump, İran'ın tanker uçaklarını vurduğunu yalanladı

14.03.2026 17:38
Trump, Suudi Arabistan'daki iddia edilen saldırıların sahte haber olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasında yer alan, Suudi Arabistan'daki bir üste 5 tanker uçağının İran tarafından vurulduğuna dair haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Trump, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ordusuna ait, havada yakıt ikmali için kullanılan 5 tanker uçağının Tahran yönetiminin attığı füzelerle vurulduğu iddialarını yalanladı.

ABD Başkanı, açıklamasında, "Suudi Arabistan'daki bir havalimanında vurulduğu ve artık kullanılamaz hale geldiği iddia edilen 5 tanker uçağı hakkında yine sahte haber medyası tarafından kasıtlı olarak atılan yanıltıcı bir manşet." ifadesini kullandı.

Söz konusu üssün "gerçekte birkaç gün önce vurulduğunu" belirten Trump, ancak tanker uçaklarının "darbe almadığını" veya "imha edilmediğini", 5 uçaktan 4'ünde "neredeyse hiç hasar bulunmadığını" ileri sürdü.

Trump, sadece bir uçağın "biraz daha fazla hasar aldığını" ancak kısa süre içinde havada olacağını ifade ederek, New York Times, Wall Street Journal ile diğer bazı gazetelerde bu yönde çıkan haberleri yalanladı, bu basın organlarının, ABD'nin İran'a karşı "savaşı kaybetmesini istediklerini" savundu.

Wall Street Journal'ın ismi açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, son günlerde İran'ın Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırılarında ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağının yerdeyken vurulduğu ifade edilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'a yönelik operasyon kapsamında görev yapan 2 KC-135 yakıt ikmal uçağından birinin Irak'ın batısında düştüğü ve uçakta bulunan 6 mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

